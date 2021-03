Jaro rozhodne hlava, ví Frťala. O atraktivní start přijde

Druhý hostí prvního. Hned v úvodním jarním kole fotbalové Fortuna Národní ligy dojde na jeden ze šlágrů, který výrazně promluví do bitvy o postup. Trenér Hradce Králové ovšem v Líšni nebude, onemocnění doby mu vystavilo stop. „Zažívám to poprvé v životě, situace není příjemná a nikomu ji nepřeju,“ líčí Zdenko Frťala v rozhovoru pro klubový web.

Votroci mají v čele tabulky na druhou Líšeň dvoubodový náskok. Jsou hlavním favoritem soutěže. „Jaro bychom chtěli zakončit postupem. Musíme věřit sami v sebe, ve svoje kvality a v to, že jsme se v zimě připravili správně kondičně i psychicky," říká Zdenko Frťala odhodlaně.

O čem ještě trenér mluví?

O stabilizaci kádru- Nechtěli jsme dělat velké zásahy. Bohužel máme před startem soutěže zdravotní problémy v obraně, nicméně bereme to jako fakt a budeme věřit, že se zranění kluci dají co nejrychleji dohromady. Přišly tři posily - pokud jde o Michala Reichla, u něj jsme využili příležitost získat zkušenějšího gólmana, protože jsme měli před koncem přestupního termínu všechny brankáře zraněné. A on už má za sebou i postupovou sezonu. Dva cizinci měli tréninkové resty, spíš jim nějaký čas potrvá, než se dostanou do formy.

O postupu, který je jednoznačným cílem - Jít do soutěže s nálepkou favorita nezvládá každý tým ani každý hráč. To bude náš největší nepřítel - musíme být schopni sami sebe nastavit tak, že jsme favority, že s námi tak všichni počítají. Určitě se toho nezříkáme. Čeká nás čtrnáct nesmírně těžkých utkání, ani další mančafty neřekly poslední slovo a bohužel je všechno kvůli pandemii ještě méně čitelné. Můžete s něčím jít do soutěže, během týdne se může všechno otočit. Každopádně máme slušně poskládaný tým, a pokud nás nepotkají nějaké velké zdravotní problémy, rádi bychom sezonu zakončili postupem.

O tom, že jednou už s Varnsdorfem postup vybojoval, nakonec ale ligu hrát nemohli kvůli nevyhovujícímu stadionu - Stadion se sice řeší i v Hradci, ale dovolím si říct, že se to se situací ve Varnsdorfu nedá srovnat. I kdybychom postoupili a nemohli hrát na svém stadionu, určitě by se využila možnost hrát dočasně jinde. Určitě bychom se nezřekli šance hrát první ligu, to tady vůbec nepřichází v úvahu.

O tom, že Votroci poprvé jdou do jara na prvním místě - Už jenom tím, že jdeme do jara jako lídr, to jiné bude. Z mého pohledu ale není zásadní rozdíl proti tomu, když jsme byli třetí nebo čtvrtí. Hradec je pořád ve druhé lize vnímaný jako klub s ligovou historií, což platí bez ohledu na to, jestli je první, nebo ne. Problém by byl, kdybychom se s tím neuměli vyrovnat. Musíme věřit sami v sebe, ve svoje kvality a v to, že jsme se v zimě připravili správně kondičně i psychicky. Z mého pohledu bude teď na jaře hlava ještě důležitější.