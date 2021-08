Jihlava - Vlašim 0:1 Středočechům sesterství se Slavií svědčí, vedou tabulku druhé ligy

Vlašim spolupracuje s pražskou Slavií. Sešívaní tam poslali trenéra Hyského a několik hráčů, jež má kouč pro Slavii připravit.

„Jihlava začala sezonu výborně, je to fotbalové mužstvo. Pravda je, že sice dostala čtyři branky v Brně, ale tam to nebude mít lehké nikdo. My určitě do Jihlavy jedeme hrát fotbal a chceme získat tři body," přál si Martin Hyský.

Jeho plán vyšel. Páteční předehrávka přinesla vyrovnanou podívanou o čelo tabulky. Dlouho bezbrankové utkání rozsekla až situace z 82. minuty, kdy nařízený pokutový kop ve prospěch hostujícího týmu proměnil Filip Blecha. Rozhodl tak o nejtěsnějším možném vítězství hostí. Vlašim se díky tříbodovému zisku posunula, minimálně do soboty, do čela tabulky.

Vysočina prohrála podruhé za sebou a je zatím šestá.