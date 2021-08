Silnému slíbil kouč Líšně tučnou pokutu. Zvážím, zda se s ním nerozloučíme, tvrdí Valachovič

Měl dobrý úmysl, ale nakonec byl téměř za vyvrhele. Útočník fotbalistů Líšně Jan Silný pomáhal v 78. minutě druholigového brněnského derby se Zbrojovkou zpacifikovat dva fanoušky soupeře, kteří vnikli za stavu 1:1 na hřiště. Rozhodčí Dubravský ho za to v souladu s pravidly vyloučil a Líšeň se poté v deseti neubránila drtivému závěrečnému tlaku Zbrojovky. Ostře sledovaný duel rozhodl v druhé minutě nastavení hlavou Řezníček.

„Od našeho hráče to byl totální zkrat. Neměl se do potyčky vůbec plést. Od toho je ochranka a policie. Nepochopitelně si šel pro červenou," nemůže Silnému po prohře 1:2 přijít na jméno líšeňský kouč Milan Valachovič. Okamžitě mu slíbil tučnou pokutu. „A budu zvažovat, zda se s ním úplně nerozloučíme. Něco podobného se přihodilo i ve finále světového šampionátu nebo Ligy mistrů, ale žádného fotbalistu nenapadlo hrát si na security," zlobí se.

Velké zastání Silný nenašel ani u spoluhráče Davida Paška. „Lidsky to chápu. Honza Silný viděl, že jeden z výtržníků kope staršího muže do hlavy. Zareagoval tak, jak zareagoval. Sám ale zasahovat neměl. Víc si k tomu asi řekneme až bez emocí s čistými hlavami," míní. „Až na tu velkou kaňku byla jinak na stadionu výborná atmosféra," tvrdí.

Před incidentem měli Líšeňští po vyrovnání na 1:1 herně navrch. „Hrál se zajímavý fotbal. My jsme sahali proti favoritovi minimálně po bodu. Aspoň remízu bychom si zasloužili. To, co se stalo, ale utkání notně ovlivnilo. Vyšli jsme nakonec naprázdno, a za týden v Třinci už musíme rozhodně zabrat," uvědomuje si Pašek, že se celku z brněnského předměstí úvod sezony příliš nevydařil.

Autor vedoucího gólu Zbrojovky Jan Hladík souhlasí, že až do vniknutí dvou příznivců jeho týmu na trávník vládla na útulném líšeňském stadionu výtečná kulisa. „Oba tábory fandily skvěle. Tohle se ale nemělo stát. Pustit se do staršího pořadatele je ubohost. Pro Silňase mám pochopení, avšak z hlediska fotbalových norem situaci nezvládl. Přesilovka nám pomohla ke třem bodům," měl jasno Hladík, který v minulosti v Líšni půl roku působil. „Teď ale hraju za Zbrojovku, a dělám pro ni maximum. Doufám, že jsme učinili další krok k návratu do první ligy," říká spokojeně.

Po závěrečném hvizdu šli fotbalisté Zbrojovky poděkovat kotli svých fandů za podporu. „Přiznám se, že mě ani nenapadlo, že bychom od toho měli kvůli těm dvěma upustit. Ti ostatní nás hnali za vítězstvím, tak jsme jim za to poděkovali," přemítá.