Přeji Opavě postup a Baníku záchranu, říká gólman Vašek

Bučeli a pískali na něj i nyní, kdy přijel do Opavy jako brankář Ústí nad Labem. „Oni pískají furt, přitom vůbec neví, co se tehdy stalo. Slyšeli pouze jednu verzi," připomněl Vašek vynucený odchod v roce 2016, kdy brankář po vyloučení v utkání druhé ligy v Hradci Králové neudržel nervy a v přímém televizním přenosu se vulgárně vyjádřil na adresu rozhodčích.

„Ale to je jedno. Napočtvrté mi dali konečně gól, tak ať si to užijí. Já Opavě fandím ať postoupí do ligy. Za minulou sezónu si to zaslouží a držím jí palce. Přeju si, ať se zachrání Baník a také my v Ústí," řekl Vašek.

Brankář se zkušenostmi z české i z ruské ligy přišel do Ústí nad Labem v zimní přestávce se stejným úkolem, jaký měl v předchozím angažmá v Baníku Ostrava - zachránit soutěž. Severočeskému týmu ale po devatenácti zápasech patří předposlední příčka s jednobodovým mankem na třinácté Vítkovice.

„Bude to určitě šichta, ale já tomu mančaftu věřím, máme tam šikovné kluky. Když hrajete o záchranu, nebo o postup, tak je to vždycky složité. Musíme se s tím srovnat a věřím, že to společně zvládneme. To by mě trefil šlak jezdit takovou štreku a ještě spadnout," ulevil si Vašek.

V jarní části Ústí zatím nešlape. Ze tří utkání má jediný bod za remízu 0:0 s Pardubicemi. Ve Znojmě tým prohrál (0:3), v Opavě pak 0:2. Hosté tam trefili tyč, v závěru pohrdli pokutovým kopem. „Hráli jsme na hranici svých možností. Dostávali jsme se do optického tlaku i díky velkému množství rohů. Těch jsme měli snad patnáct, to jsem ještě neviděl. Ale rozhodují střely na branku a gólové šance a v tom jsme byli prostě slabší," řekl Vašek.