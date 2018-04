Opava jen remizovala s Třincem a má náskok 10 bodů na třetí místo

Utkání od začátku nabídlo řadu šancí. Opava mohla jít do vedení, ale třinecký stoper Reintam vykopl míč z branky. Naopak na druhé straně Šumbera nejprve nedoskočil na centr, ale míč vrátil do vápna Juřena a tentokrát už Šumbera poslal Třinec do vedení.

Opava tlačila, ale Kuzmanovič ani Zapalač šance nevyužili. Na začátku druhé půle pak mohl vedení hostů zvýšit Joukl, ale brankář Šrom ho vychytal. V 58. minutě už ale bylo vyrovnáno, když obránce Hrabina využil podklouznutí protihráče a dal druhý gól v kariéře.

Výhru mohly slavit oba celky, ale nejprve Šrom podržel Opavu a v poslední minutě na druhé straně Paleček zase chytil jasný gól Smolovi. Opava pak dohrávala v deseti bez vyloučeného Pospěcha, neboť bývalý reprezentant jako poslední hráč před brankářem fauloval unikajícího soupeře.