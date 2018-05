Příbram padla na půdě posledního celku. Je to komplikace, ale bojujeme dál, říká trenér Csaplár

„Trošku si situaci komplikujeme, ale uvidíme, jak dopadnou další zápasy tohoto kola," zamyslel se trenér Příbrami Josef Csaplár po páteční prohře 0:1. „V Ústí to bylo jako přes kopírák se zápasem ve Frýdku i mezitím doma s Vítkovicemi. Neproměnili jsme jasné šance a ten nahoře nás za to potrestal," prohlásil kouč.

Příbram prochází severočeským „dvojbojem". Po startu v Ústí dohrává už v úterý zápas ve Varnsdorfu. „Hned po ústeckém utkání jsem hráčům řekl, že odteď nás zajímá jen nejbližší střetnutí. Musíme dál bojovat," podotkl Csaplár.

Zápas v Ústí byl tak trochu specifický pro příbramského obránce Tomáše Zápotočného. Na straně soupeře totiž potkal několik známých tváří, s nimiž loni slavil v Baníku Ostrava ve druhé lize postupové místo mezi elitu. „Samozřejmě jsem to bral tak, že v Ústí mám spoustu kamarádů ze společného působení v Ostravě. Ať už to jsou nynější ústečtí trenéři pan Křeček s panem Šimurkou, ale i hráči Vašek, Pokorný, Jakubov. Rád vzpomínám na minulou sezónu, píšeme si i voláme. Ale jsme natolik zkušení, že jsme se před zápasem v Ústí nehecovali," usmíval se Zápotočný, jehož mrzel výsledkový nezdar. „Dostali jsme laciný gól z trestňáku do protipohybu brankáře. A trápily nás problémy se zakončením," shrnul protřelý stoper. Příbram neslevuje z postupových cílů. „Pořád to máme ve svých rukách. Soupeři v tabulce za námi se nevzdávají, ale mají taky těžký los a nikde není psáno, že všechno vyhrají," přemítal Zápotočný.

Může srovnávat s loňským postupovým tažením Baníku Ostrava. „Třetí Opava nám hodně šlapala na záda, byli jsme pod tlakem ostravských fanoušků. A horko těžko jsme to uhráli. V Příbrami stále máme nějaký bodový odstup před pronásledovateli," dodal Zápotočný směrem k finiši sezóny.