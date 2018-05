Postup kouč oslavil v autě. Jsme v lize! hulákal na Skuhravého přes telefon Kayamba

V minulé sezóně to Opavě přes Olomouc a Baník o jeden bod nevyšlo, v té aktuální mohli oslavit návrat do první ligy už tři kola před koncem soutěže. Tu si Opavané zahrají po dlouhých třinácti letech, během nichž okusili i kvalitu krajského přeboru.

Stvrdit postup mohli Opavané v sobotu na hřišti Olympie Praha, po remíze 1:1 ale museli čekat, zda Varnsdorf v neděli porazí Pardubice. „Vůbec jsem nepochyboval, že by nám mohl po té podařené sezóně postup uniknout. Na Olympii jsme ale prožili opravdu vtipné utkání. Klidně to mohlo skončit 8:0. Neproměnili jsme spoustu šancí, tak jsme si tři body nezasloužili," připomněl trenér Opavy Roman Skuhravý. Zprávu, že postup je definitivní se dozvěděl v autě. „Volal mi Joel Kayamba a řval, že Opava je prvoligová," smál se kouč.

První šanci oslavit postup přímo s fanoušky mají Opavští dnes, kdy hostí druhou Příbram. „Do Opavy jsem před čtyřmi lety přicházel s tím, že chceme postoupit. I když jsme to v sobotu nezvládli sami, teď je hotovo. Je to úžasné. Je to velká zásluha trenéra. S ním dostala naše hra řád. Konečně jsme věděli, co máme na hřišti dělat," uvedl srbský kapitán týmu Nemanja Kuzmanović. „Věřím, že na Příbram přijde plný stadión a všichni to společně oslavíme."

Skuhravý přišel do Slezska v létě 2016 místo Jana Baránka, který opavský postupový sen nedokázal naplnit. „Nastavili jsme i tehdy v klubu jasná pravidla a neuhnuli jsme z nich. Je to práce všech zúčastněných, není to jen o Skuhravém nebo hráčích," reagoval 43letý Skuhravý.

„Štěstí přichází, když se sejde příležitost s připraveností. My jsme příležitost dostali a byli jsme připravení uspět. Za ty dva roky jsme neudělali moc chyb," popisoval kouč, který postup do první ligy nadřadil trofejím za vítězství v Českém poháru a následně i v Superpoháru s Jabloncem v roce 2013. „Před těmi čtyřmi pěti lety jsem byl ještě trenérské jelito. To, co se nám povedlo nyní, je pro mě absolutně největší úspěch," řekl.

V Opavě má Skuhravý smlouvu, kterou by rád naplnil. „Musím mít ale jistotu, že klub bude i nadále vědět, kam směřovat. Strašně by mě mrzelo, kdybych si nemohl vyzkoušet, jestli to mužstvo, které jsme budovali, je konkurenceschopné v lize. Ale to ne úplně záleží na mně."

Postup za 50 miliónů

Velkou radost z postupu do první ligy už brzy v Opavě nahradí hromada starostí. Nutné úpravy stadiónu v Městských sadech spolknou až 50 miliónů korun. A to je pro klub, který nemá v zádech silného partnera velké sousto. K tomu, aby Opava mohla hrát první ligu na svém stadiónu potřebuje především vyhřívaný trávník. Peníze na jeho vybudování opavští zastupitelé schválili a podmínili je postupem. „Světla máme, řešíme světelnou tabuli a úpravy uvnitř stadiónu. To ale do začátku soutěže stihneme. Vyhřívání bohužel ne. Nyní proběhne výběrové řízení, a to nějakou dobu trvá. První kola proto budeme muset odehrát venku. S tím ale počítáme," uvedl sportovní ředitel klubu Alois Grussmann.

Změny čekají také opavský kádr. „Nějaká jednání už probíhala, některá probíhají a další ještě probíhat budou. Ale obměna nebude nijak velká. Kádr, jenž se o postup zasloužil, na ligu má, jen ho vhodným doplněním zkvalitníme," nastínil Grussmann.

O to, že by Slezský FC v první lize neuspěl, obavy nemá. „Vydrápali jsme se ze třetí ligy a vybudovali skvělý tým. Proto si myslím, že se v první lize dokážeme zabydlet stejně, jako se nám to podařilo ve druhé. Už se moc se těším až přivítáme Slavii, Spartu, Plzeň. Ta naše klubová rodina si to zaslouží," dodal.