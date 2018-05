Trenér Křeček splnil cíl a zůstává, tvrdí ústecký ředitel Heidenreich

Jak jste prožívali hektické jaro?

Když jsme v zimě tvořili s trenérem tým pro odvetnou část sezóny, věděli jsme, že bude mít nějakou sílu. Bohužel si to dlouho sedalo a do poslední chvíle jsme hráli o záchranu. Jsme šťastní, že jsme pro Ústí udrželi druhou ligu.

Ze závěrečných pěti kol mužstvo vytěžilo maximální počet patnácti bodů. Byla to velká úleva?

Vyšlo to, ale byly to nervy. Samozřejmě jsme si přáli, abychom měli klid už v průběhu jara. Jenže jsme se pohybovali ve složité situaci. Nakonec jsme ji zvládli, což je podstatné.

Zůstává trenér Křeček nebo má nabídky odjinud?

S Alešem Křečkem jsme se při jeho příchodu do klubu domluvili, že pokud soutěž zachrání, budeme jednat o další dvouleté smlouvě. Svou misi splnil. Už je to skoro podepsané, trenér pokračuje v Ústí. Měl by zůstat i realizační tým, i když ve fotbale není nikdy úplně nic jistého. Uvidíme, jak se to vyvine, ale předpokládáme, že nedojde ke změnám.

Na jaře jste využívali řadu hráčů formou hostování z jiných klubů. Jak to s nimi vypadá?

Museli jsme sáhnout do kádru a přivést nové posily, které si trenér vytipoval. U některých víme, že nebudou pokračovat. Všechno se ale nějakým způsobem řeší a nic není dotažené. Zásadní věci chceme mít vyjasněné hned na začátku letní přípravy.

Klíčovou postavou Ústí byl brankář Petr Vašek. Smiřujete se s jeho případným odchodem?

Už v zimě uvažoval o ukončení kariéry v profesionálním fotbale, a to, že jsme ho sem dostali, bylo dost náročné. Roli v tom sehrál i náš asistent kouče Juraj Šimurka, který Vaška dobře znal z Baníku Ostrava. Na jaře nechyběl v sestavě a na hřišti ani minutu. Dokonale splnil pozici, jakou jsme od něj očekávali. Zkušený gólman by ale už dál nechtěl být odloučený od svého prostředí a rodiny z Opavska. O jeho služby bychom stáli i nadále, ale stoprocentně vidím, že už nezůstane.

