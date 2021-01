Labbadia po nikom nic nehodil, odešel kvůli výsledkům. Dárdai by měl přinést impulz, přeje si záložník Herthy Darida

Pár hodin po sobotním debaklu 1:4 od Brém vedení Herthy Berlín odvolalo kouče Bruna Labbadiu. Německá média uváděla jako důvod špatné výsledky a incident v kabině s jedním z hráčů. Opora Herthy a české reprezentace záložník Vladimír Darida v rozhovoru pro Sport.cz a Právo vysvětluje, že to bylo jinak a věří, že nový kouč Pál Dárdai, který ho před lety do Berlína přivedl, bude tím potřebným impulzem pro vzestup tradičního klubu.

Po čtyřgólovém debaklu byl odvolán trenér Bruno Labbadia. Byl to pro vás překvapivý krok vedení Herthy?

Úplně překvapivý pro mne nebyl. Už několik kol o tom média spekulovala, v klubu byla cítit napjatá atmosféra. Poslední výsledky byly velmi špatné. Vedení se rozhodlo pro změnu na lavičce. Doufejme, že nás to v dobrém slova smyslu nakopne a nový kouč Pál Dárdai bude tím pravým impulzem ke zlepšení. Z osmnácti zápasů máme jen sedmnáct bodů, jsme pouhé dva nad sestupovými příčkami, to je tristní pohled na tabulku. Z tohoto pohledu to byl ze strany vedení i logický krok.

Před měsícem jste říkal, že hra není tak špatná, ale ztrácíte zbytečně body se soupeři, které byste měli porážet. V čem je největší problém Herthy?

Především v tom, že jsme na hřišti nepůsobili jako tým. Máme sice výborné hráče, ale nedokázali jsme jejich schopnosti sladit ve prospěch mužstva. Nenašli jsme systém, který by nám fungoval. Hráči vyhověli sami sobě, ale chyběla týmová chemie. Pak jsme prohrávali se soupeři, kteří byli horší než my, ale oni vítězili díky tomu, že hráli to, co jim sedělo, vyhověli si, což nám chybělo, takže nás dokázali přehrát a vyhrát nad námi.

Německá média psala, že po jednom z hráčů hodil Labbadia láhev s pitím. Něco jako když svého času legendární kouč Manchesteru United Alex Ferguson napálil kopačku a trefil Davida Beckhama...

Média to hodně nafoukla, Labbadia rozhodně po nikom nic nehodil a nikoho netrefil. Spíš to byla nešťastná situace. Je pravda, že o poločase utkání ve Freiburgu přišel do kabiny a v naštvání praštil plastovou láhví o podlahu. Ta se odkutálela k jednomu hráči, kterého se opravdu jen zlehka dotkla. Kouč byl právem rozzlobený, hráli jsme špatně. Prostě mu ujely nervy, ale po nikom nic nehodil ani nic nenakopl. Určitě bych v tom nehledal zlý úmysl.

Po roce se vrátil na lavičku Pál Dárdai, který vás v roce 2015 přivedl do Herthy z Freiburgu. Může to být pro vás dobrá výchozí pozice?

Doufám, že ano. Zná mě dobře, ví, co ode mne může očekávat, a já vím, co po hráčích chce. Pokud jsem byl zdravý, tak jsem pod jeho vedením odehrál prakticky všechno. Samozřejmě bude záležet na mých výkonech, jestli si udržím svoji pozici. Za Labbadii jsem také hrál pravidelně.

Už jste spolu s Dárdaiem mluvili o tom, co po vás bude chtít?

Zatím nebyl čas. Hovořili jsme spolu jednou, ale to se týkalo tréninkových záležitostí. O tom, jaká bude moje role v týmu, jsme se ještě nebavili (rozhovor vznikal uprostřed týdne).

V čem je Dárdai jiný, než byl Labbadia?

Jsou skutečně hodně rozdílní, především co se týká tréninků, rozestavení na hřišti a herního stylu. Labbadiovy tréninky byly delší a hodně o taktice. Dárdai dělá tréninky kratší, ale velice intenzivní, nemá rád prostoje, chce, aby to odsýpalo. Každý také vyznává jiný herní systém. Za Dárdaie jsme hráli skoro každý zápas v rozestavení 4 - 2 - 3 - 1. Pod Labbadiou jsme hráli nejčastěji v rozestavení 4 - 3 - 3.

V novém roce asi nemáte jiný cíl než záchranu...

Bohužel je to tak. Rádi bychom se co nejrychleji dostali do klidného středu tabulky, mužstvo na to opravdu máme. Dívat se pod sebe v tabulce v téhle sezoně pro nás rozhodně není nic příjemného. První krok musíme udělat už v sobotu ve Frankfurtu.