Souček? Nevím, zda se usmívá proto, že se se mnou loučí, nebo že zůstává, říká Trpišovský

Sladká prosluněná Francie, nebo štace na Ostrovech v nejprestižnější fotbalové lize světa? Hodně skloňované Monako, nebo snad West Ham United, klub, o kterém se v posledních dnech také mluví? A co třeba setrvání v pražském Edenu, což je pro slávistického kapitána Tomáše Součka také jedna z variant. „Vždycky je lepší vybírat ze dvou dobrých věcí než ze dvou špatných. Tomáš vybírá z těch dobrých, takže žádný div, že je v poslední době vysmátý víc než dřív,“ filosofoval kouč Slavie Jindřich Trpišovský po přípravném duelu s Českými Budějovicemi, v němž Souček pobíhal po strahovském trávníku dál v červenobílém dresu.

Teď už je doba, kdy si to musí rozhodnout sám, říká o možném odchodu Tomáše Součka Jindřich Trpišovský

Asi zdárně brnkáte na strunu vyvozující melodii EURO 2020, když Souček pořád zůstává a nastupuje za Slavii?

Už na ni nebrnkám, to jsem dělal dřív. Tehdy by totiž neodcházel za takové peníze, jako momentálně, navíc by v novém mužstvu neměl takové postavení, jako nyní.

Chcete tím říct, že se s ním o případném zahraničním angažmá nebavíte? Že mu nepřipomínáte všechny plusy a mínusy? Že nezmiňujete letní evropský šampionát?

Nechávám to na něm. Tomáš vyspěl nejen fotbalově, ale i mentálně, takže má v hlavě všechno srovnané. Bere přitom v potaz eventuální angažmá, rodinu a samozřejmě i EURO, protože i to je citlivé téma.

Slavia v přípravě remizovala s Českými Budějovicemi 3:3

Od prvního setkání na Žižkově až po současné působení v Edenu se znáte už pět let. Netvrďte, že se nebavíte o nabídkách, které dostává.

Bavíme se o nich, pochopitelně. O týmu, který o něho má zájem, o hráčích, kteří v něm působí, i třeba o tom, jestli by mezi ně zapadl. Jde ale čistě o kamarádské povídání. Dřív jsem mu říkal, že má na přestup ještě čas, protože potřebuje fotbalově dozrát, teď už ale nastala doba, kdy je rozhodnutí na něm.

A vy přitom úpěnlivě odpočíváte dny a hodiny, které zbývají do konce přestupového období na samém konci ledna.

V těchto dnech mám skutečně pojem o čase a o tom, který den právě je a kolik jich ještě zbývá, než se přestupové okno uzavře. Jindy to nevnímám, protože můj život se řídí fotbalovými zápasy. Nedělí, případně středou, takže mnohdy skutečně nevím, co je zrovna za den.

Teď si ale něco podobného nemůžete dovolit, Víte alespoň, zda s vámi Souček odletí na soustředění do Portugalska?

Ani na to neumím odpovědět. Občas sice nějakou informaci dostanu, ale jednání je v kompetenci klubového vedení a Honzy Nezmara. A ve finále musí své říci Tomáš.

Nebylo by lepší mít už nyní jistotu a vědět, že pro jaro nemůžete s kapitánem počítat? Nachystat se na etapu bez Součka, neboť během ligového jara vám bude nahrávat tak obrovský bodový náskok, že vám mistrovský titul mohou konkurenti jen těžko sebrat?

Nejraději bych byl, abych si na éru po Součkovi nemusel zvykat vůbec. Vždyť je to kapitán mužstva, náš nejlepší hlavičkář, střelec i hráč, pomalu poslední vysoký hráč v sestavě. A navíc na tak citlivém postu, že zatím nechci zvažovat, jak dál bez něho.

Ale ta chvíle přijde.

Samo sebou. Když ne teď, pak v létě nebo v dalším přestupovém období, neboť zájem o Tomáše je velký. Proto s touto eventualitou dlouhodobě počítáme. Je nám jasné, že půjde o citelný zásah do sestavy a po sportovní stránce o obrovské oslabení. Bez něho bychom těžko dosáhli úspěchů, kterých jsme dosáhli, protože je to nás klíčový hráč.

Co když k zmiňované eventualitě dojde už během portugalského soustředění?

Možné je všechno. V zimním přestupovém období se strašně moc transferů řeší a rozhoduje až v posledních dvou dnech. Kolem Součka se toho děje hodně, ale nakonec se může objevit i něco jiného. O to složitější pak pro nás bude zareagovat a přivést náhradu.

A co na všechno dění Souček?

Směje se víc než dřív. A já přitom nevím, zda proto, že se se mnou loučí, nebo proto, že zůstává. Zvlášť, když on toho moc nenamluví.

Takže pořád ještě doufáte, že by vám mohl zazvonit telefon a Souček zvěstoval: Trenére, zůstávám?

To bych byl šťastný nejen já, ale určitě všichni slávisté. Ale na druhou stranu uznávám, že má na odchod morální právo. Před půldruhým rokem, před rokem i loni v létě zůstal a rozhodl se pro Slavii, takže bych mu přál přestup do některého klubu, jako jsou ty zmiňované. Ale vyznejte se v něm, když se pořád usmívá. Ale bodejť by se neumíval, když si vybírá ze dvou věcí a obě jsou pro něho dobré.