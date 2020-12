Supi už krouží nad Edenem. A Trpišovský raději o nabídkách pro Simu nechce vědět

Je to fenomén současné fotbalové scény. Minimálně té české. Ale není pochyb, že poutá pozornost i daleko za hranicemi. Devatenáctiletý útočník Abdallah Sima v posledních čtyřech ligových zápasech Slavie Praha vstřelil šest branek. Poté, co v minulém kole dvěma zásahy pokořil v derby Spartu, zničil v neděli stejným počtem branek v utkání 11. kola nejvyšší české soutěže Liberec. A trenér červenobílých Jindřich Trpišovský netají, že udržet senegalského rodáka v kádru obhájců titulu bude hodně složité.

„Je mi naprosto jasné, že pokud má Sima takovou výkonnost, obrovské předpoklady a disponuje prostě určitým parametry, je zajímavý pro spoustu klubů. Nepochybně bude horkým zbožím," krčí rameny smířlivě trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že nabídek a zájemců o služby mladého útočníka je už nyní zástup.

„Přestupové okno se otvírá až v lednu. A já prostě nechci nic vědět, aby nás to v kabině nerozptylovalo," zahání Trpišovský zlou předtuchu, že sotva devatenáctiletého borce pro nejvyšší soutěž objevil, už aby se s ním zase loučil.

Ještě po triumfu nad Beer Ševou v Evropské lize, kdy Sima v dresu červenobílých při třetím startu v základní sestavě na evropské scéně vstřelil třetí gól, Trpišovský vtipkoval, že senegalskou hvězdičku další měsíc nepostaví, aby mu ji snad nedej bože někdo nevyfoukl.

Pochopitelně Simu do následného derby proti Spartě postavil a Sima se dvěma zásahy odvděčil. Stejně jako v neděli při bitvě s Libercem.

A tak je i Trpišovskému jasné, že není otázkou, zda o Simu přijde. Jen je třeba si odpovědět kdy a kolik si Slavia za mladičkého útočníka řekne.

Paralela se Součkem

„Ale jsem si jistý, že pro Abdallaha by bylo nejlepší, kdyby ještě zůstal. Má skvělá čísla, ale teprve začíná. Třeba v prvním poločase proti Liberci měl slabší momenty. Proto by bylo správné, kdyby minimálně pro jaro dál oblékal náš dres. Jeho cena totiž určitě poroste," je si jistý Trpišovský, že by se vedení Slavie nemělo s prodejem unáhlit.

„Vidím velkou paralelu s příběhem Tomáše Součka. I o něm jsem říkal, že je hráčem pro velkokluby. A příběh Simy bude podobný. Nicméně zatím odehrál jen pár zápasů. Na jaře nás čeká bitva o titul, zápasy v Evropské lize. Myslím, že by bylo správné, aby nám pomohl," dumá Trpišovský.

Pochopitelně už kvůli bodovému přínosu, který Sima obstarává. Vždyť je po víkendovém jedenáctém kole se šesti trefami druhým nejlepším střelcem celé soutěže. O dvě branky zaostává za vedoucím Julišem ze Sparty. Ovšem s tím rozdílem, že naskočil jen do šesti utkání, zatímco Juliš do jedenácti.

„Pomáhá nám zvládat zápasy," lebedí si Trpišovský a netají, že trenéři v Edenu se snaží maximálně využít schopností klenotu, který dostali do rukou. „Má skvělé načasování, výběr místa a dynamiku. Navíc se umí odpoutat od protihráče. A tím, že se na něj soupeři začínají soustředit, se otvírá prostor pro ostatní kluky," vypravuje Trpišovský s připomínkou, že rovněž v této dovednosti existuje výrazná shoda s už zmiňovaným Součkem zářícím nyní ve West Hamu.

„Všichni o Sukovi vědí, jaký je hlavičkář. A stejně se při posledním utkání s Leedsem odpoutá od protihráče a prosadí se. Prostě to má v sobě. Stejně jako Sima. Ale je to pochopitelně také o centrech a míčích, které hráč dostane. Může mít sebelepší výskok, ale když ho nikdo nenajde, je to k ničemu," usměje se Trpišovský.

Nicméně to momentálně není případ Slavie, kde spoluhráči Simu nachází velice spolehlivě. „Ano, využíváme ho maximálně," neskrývá Trpišovský, že se Slavia snaží vytěžit ze senegalského klenotu maximum, dokud je v jejím kádru.

