Rozzuřený kouč Jablonce Rada: Mezi střídačkami je hlavní pořadatel, který se chová jako prase!

„Jsem zklamaný. Vedli jsem dva nula a asi jsme si mysleli, že se už nemůže nic stát. Domácí ale snížili, i když hráči mi říkali, že tam ten hráč celou dobu stál v ofsajdu. Ale rozhodčí to uznal. No a pak v euforii srovnali," zlobil se jablonecký trenér.

„Měli tam spoustu vysokých hráčů. U nás snad není žádný takový mančaft. Odolávali jsme, ale ty dvě šance jsme neubránili. Vezeme bod zvenku, je to příjemné, ale ve druhém poločase byli domácí nebezpečnější a podržel nás gólman Hanuš," poukázal Rada.

Temperamentní kouč uviděl ve druhém poločase žlutou kartu, když emotivně reagoval na výbuch domácí lavičky. Té se zase pro změnu nelíbil verdikt sudího Petříka. „Nikoho jsem neurazil, jen jsem se zastával své lavičky. A odnesu to žlutou kartou? To mě teda štve," pěnil Rada.

„Já ani mí asistenti si soupeřovy lavičky nevšímáme. Mají to zakázané, jinak by dostali pokutu. Trenéra Jarábka respektuju, ale ať si nevšímá naší lavičky. Nikdo si nemůže dovolovat nadávat nám, že nám rozhodčí píská. Ke všemu je mezi střídačkami hlavní pořadatel, který se chová jako prase. Tohle by měl někdo trestat," upozorňoval Rada.

Haša doufá, že Jarábka konečně přesvědčil

Trenér Karviné Juraj Jarábek slovní přestřelku okomentoval s nadhledem. „Emoce k fotbalu patří, možná to byla taktika, abychom Petra trochu rozhodili," pousmál se. „Nebylo tam nic sprostého, jen nějaká fakta a o na ně reagoval. Petr je velká osobnost českého fotbalu a já si ho velmi vážím jako fotbalisty i jako trenéra. Možná je to ale trochu rozhodilo a ten závěr nezvládli," komentoval slovenský trenér moment z druhé půle, kdy se jeho tým ze všech sil snažil vrátit se do utkání Jarábek.

V 83. minutě mohl domácí přiblížit bodu Michal Papadopulos, hlavou ze dvou metrů ale trefil jen místo, kde byl brankář Jaroslav Hanuš. O čtyři minuty později si už ale střídající Haša počíhal na odražený balon od břevna po dalekonosné ráně Lukáše Bartošáka a snížil. V posledních vteřinách hry pak po velkém závaru stejný hráč střelou k tyči srovnal na 2:2.

„Dával jsem to placírkou, protože kdybych to napálil, tak to jde až k Tesku za stadionem. Je to šťastný bod a na konci sezony uvidíme, zda je plusový, či minusový," svěřoval se 27letý útočník, který přišel do Karviné před touto sezonou s druholigové slovenské Skalice.

V české první lize ale zatím dostával jen málo šancí. V Karviné nastoupil do sedmi utkání a v nich odehrál jako střídající dohromady 65 minut. „Tyhle dva góly jsou pro mě velkým zadostiučiněním. Poctivě trénuju, čekám na svou šanci a dneska jsem snad trenéra přesvědčil, že bych mohl hrát od začátku," svěřil se Haša.