Ostrava - Olomouc 1:1 Vítězná série Baníku skončila. Olomouc brala bod, naštvala ji penalta i zahozené šance

Olomouc odstartovala velmi aktivně, ale její první šance přišla až v době, kdy se zdálo, že otěže hry převezmou domácí. Hosté prošli v 18. minutě středem ostravské obrany, ale Falta napoprvé trefil Laštůvku a domácí brankář i jeho opakovaný pokus bravurně vyrazil nohou.

Na druhé straně zahrozil také Baník. De Azevedo se po centru opřel do balonu z voleje, jenže zamířil do Mandousovy náruče. Poté Kaloč v 32. minutě sklepl balon do běhu Šašinkovi, který proskočil mezi stopery a ocitl se sám před brankou, kterou ale minul.

Na konci první půle vychytal Laštůvka tři gólové šance. Nejprve ho nedokázal překonat osamocený Vepřek a poté ani dorážející Yunis. V nastavení pak zneškodnil i jasnou Chytilovu příležitost z malého vápna.

Domácí kouč Kozel na množství olomouckých šancí reagoval v poločase dvojím střídáním. Zpočátku se zdálo, že přinesou požadovaný efekt. Hra se srovnala, ale pak se domácí Jánoš pustil s míčem riskantně před domácí vápno, přišel o něj a i když Laštůvka ještě dvě následné Vepřekovy střely kryl, na Yunisovu dorážku už nestačil.

Sigma byla po gólu opticky lepší, v 74. minutě všal Holzer obešel ve vápně Gonzáleze, který do něj strčil rukama. Sudí Hrubeš i po poradě s videorozhodčím Denevem nařídil penaltu, z níž dal De Azevedo pátý gól v ligové sezoně. V nastavení mohl dát Sigmě krutou ránu Zajíc, ale jeho gól na 2:1 kvůli ofsajdu neplatil.

Ostrava, která vyhrála minulá čtyři kola, neprohrála s Olomoucí doma v lize pošesté za sebou, počtvrté v řadě s ní však remizovala. Baník se posunul na šesté místo a navíc má k dobru dva odložené domácí duely. Hanáci zůstali čtvrtí.