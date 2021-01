Plácal se v druhé a třetí lize. Návrat mezi fotbalovou elitu po tříletém čekání ozdobil gólem

Bezmála čtyři roky čekal na první ligový start v základní sestavě od premiéry v nejvyšší soutěži. Na podzim 2017 dostal Martin Macej šanci v ostravském Baníku. Jenže v součtu si během dvou startů z pozice náhradníka připsal jen dvanáct minut. Další příležitost přišla až po přestupu do Teplic. V dresu Severočechů při sobotním souboji s Karvinou (2:2) hrál prvně v kariéře od úvodní minuty a debut navíc ozdobil gólem.

„Mám obrovskou radost, že jsem se konečně dočkal základní sestavy. A ještě jsem dokázal skórovat, byť to tedy byla pěkná holomajzna. Dostal jsem míč na paty, ale nějak jsem ho do sítě dotlačil," usmíval si třiadvacetiletý Macej.

Během minulých tří let fotbalově jen paběrkoval. V rezervě Baníku, v druholigových Vítkovicích či Frýdku-Místku. „Plácal jsem se v druhé a třetí lize. Hodně se na všem podepsala častá zranění. Ale nevzdával jsem se a věřil, že šance přijde," vykládal Macej po sobotním debutu.

Příležitost dostal na severu Čech, kam jej v zimě povolal na zkoušku trenér Radim Kučera. Právě pod jeho vedením v dresu Baníku dostal první příležitost v nejvyšší soutěži. „Jsem mu pochopitelně vděčný. Hraje v mé kariéře veledůležitou roli," usmál se Macej a líčil, že když dorazil do Teplic na týdenní test, ani na chvilku o sobě nepochyboval. „Měl jsem v hlavě, že uspěji. Nic jiného jsem si nepřipouštěl. Neřešil jsem jiné varianty."

Na severu Čech přesvědčil, že může být užitečný. Na třiadvacet minut naskočil už při úvodním nevydařeném duelu s Jabloncem (0:5). Když pak Teplice nezvládly zápas v Českých Budějovicích, ukázal Kučera při skládání sestavy pro bitvu s Karvinou na Maceje. „Bylo to trošku kuriozní, protože i v Karviné jsem byl před časem na zkoušce," vzpomínal Macej.

V úvodu souboje byl u akce, která končila střelou Moulise do tyče. Pak sám skóroval. Jenže při dvoubrankovém vedení v jednom ze soubojů dostal ránu do lýtka. „Nemohl jsem pořádně běhat," vysvětlil, proč o přestávce střídal.

Zleva Daniel Pudil ze Žižkova a Martin Macej z Teplic.

Ondřej Hájek, ČTK

Doufá, že bude brzy zdravotně fit. „Chci pokračovat stejně, jako jsem začal," neskrýval Macej, že by nerad na další ligový start čekal znovu několik měsíců. Tím spíše, že v Teplicích má důvěru trenéra Radima Kučery. „Je to pracovitý kluk s výbornými fyzickými předpoklady. Zastavilo ho zranění, ale do té doby ukázal dobrý výkon" chválil debutanta teplický trenér.