Řepka překvapil, mezi fanoušky Sparty to vře. Z Letné zní chvála na Kotala

„Možná budete překvapený, ale já bych Pavla Vrbu nezatracoval," reaguje na Instagramu bývalý hráč Sparty v situaci, kdy je oslovován, co tomu všemu říká. Vrba, kdysi kouč echtrivala z Plzně, získal angažmá na Letné. Jak je toto možné? A místo pravověrného sparťana Kotala, který pozvedl Spartu tak vysoko, jak už dlouho nebyla? Ne natolik, aby to šéfy uspokojilo. A tak je tu Vrba.

„Myslím, že v minulosti měla Sparta mnohem větší zvláštnosti na tak významný pozici a ukázalo se to jako uplný omyly a bylo to zřejmý od začátku," ohlíží se Řepka za podivuhodnými fotbalovými dobrodružstvími Daniela Křetínského, šéfa klubu z Letné.

„Já bych mu dal šanci, aby mohl dokázat to, co se mu povedlo v Plzni," nabádá Řepka ke vstřícnosti k Vrbovi. Úspěchy za sebou má. Budu upřímnej i v tom, že Michal Bílek by se mi jevil jako lepší volba, myslel jsem si na něj," přiznává Řepka, že by se mu pozdávalo angažmá kouče, který naposledy vedl reprezentaci Kazachstánu. Na ME 2012 přes hloupou palbu kritiků dovedl český národní tým do pozic, o kterých se pak dlouho velebenému Vrbovi ve stejné roli nemohlo ani zdát.

„Ale čas ukáže. Trenér je hodně nevděčná pozice, sveze se po vás všechno a počítá se jediný a to je vítězství," pokračuje Řepka a opakovaně vyjadřuje přání, aby ´byla SPARTA tou SPARTOU, kterou znal a aby všichni bojovali a umírali na hřišti pro každej bod´.

Neodpustí si rýpnutí do současných letenských fotbalistů. „Není lepší klub. A mrzí mě, že si to většina současných hráčů neuvědomuje."

To u řady fandů to už teď vedení Sparty s příchodem Vrby prohrálo. „Tak to je gól, ale bohužel do vlastní brány," komentuje na sparťanských sítích příchod nového kouče jeden z uživatelů.

„Upřednostňuje staré hráče, mladým šanci nedává, není inovativní a pro Spartu je neperspektivní..." schytává to Vrba. Zmíněný fanda si myslí, že talentovaní Vitík s Karabcem mohou na základní sestavu pod Vrbou zapomenout.

„No, šanci mu snad dáme, ale nemůžu se zbavit dojmu že to je k ho...," píše další fanoušek.

„Pěkně jste vyhnali trenéra, který vás pozvedl na třetí místo. Ale Vrba to nezachrání," navazuje jiný z účastníků diskuse. „Výhoda pro Viktorku. On ten Vrba bude pořád Viktorián," soudí dokonce další. Jiný se ještě vrací ke Kotalovi. „Obrovská minela. Poslat z lavice nejlepšího trenéra v republice. Sparta na to dojede. Její budoucnost růžově nevidím."

Chtěl bych upřímně poděkovat panu Kotalovi. Dobrý člověk, dobrý trenér. Vážím si toho, že i ve věku, kdy nemusel nikomu nic dokazovat, převzal A-tým a odvedl velký kus práce. Díky, trenére. Moc rád jsem Vás poznal a pracoval s Vámi. — Ondřej Kasík (@OndrejKasik) February 3, 2021

I z oficiálních sparťanských míst zní medové hlášky na Kotalovu adresu. „Dobrý člověk, dobrý trenér," napsal mluvčí klubu Ondřej Kasík na sítě. Velkou internetovou děkovačku dokonce nachystalo vedení klubu. Hned poté, co ´dobrý kouč a člověk´ bez milosti dostal padáka.