Csaplárův glosář: Krok Slavie? Odložit si zápas nebo o tom jenom uvažovat, mi vůbec silné nepřijde

„V médiích a na sociálních sítích jede poslední dny krok Slavie, která si vymohla odložení ligy s Olomoucí. A zvažování Sparty o to samé, v jejím případě šlo o duel s Karvinou. Slavii i Spartě přeju postup do Ligy mistrů. Ale odložit si zápas nebo o tom uvažovat, mi vůbec silné nepřijde.

Argument, že jsou poháry, že hráči byli unavení, neberu. Pro mě Sparta je pojem. Historie, Liga mistrů, Pohár mistrů evropských zemí. Kvašňák, Jurkanin, Chovanec, Berger. Velké zápasy, emoce, vášeň. Mám z ní respekt. Stejně tak ze Slavie.

Málokterý klub, což nyní platí i pro Slavii, má historickou finanční převahu nad zbytkem české ligy. Jestli myslím jako Sparta, spoustu věcí mi fanoušci, novináři, komentátoři odpustí. Ale my jako Sparta si nemůže dovolit odpustit nikdy nic. Protože chceme být nejlepší, chceme být v Lize mistrů. A teď hrála doma s Karvinou a bavila se o odložení? Pro Slavii tohle platí stejně.

To je stejné, jako kdyby přišli lidé do divadla na představení, herci by jim jen odříkali text a argumentovali tím, že měli teď tři dny v řadě představení. Že jsou unavení. Nebo přijdete k lékaři a on vám sdělí, že má za sebou tři operace v sedmi dnech. Takže požádal vrátného, aby vás zašil on.

Tohle přece nejde. Tady je zápas, a ten jako Sparta nebo jako Slavia musím odehrát nadoraz, od první do poslední minuty. Když to vezmu ad absurdum, tak bych je vyzval: Udělejte každý pátek tiskovku a dopředu řekněte, jestli budete hrát naplno nebo jestli vůbec. Aby fanoušci zůstali případně doma. Vzpomínám si na nedávný případ, kdy Manchester United hrál v neděli anglickou ligu a v úterý Ligu mistrů s Portem.

Na argument, že Ferencvároš si ligu také odložil, je jednoduchá odpověď. Respektive otázka: Kam tedy chceme patřit, kdo je pro nás vzor? Možná se na mě bude spousta trenérů zlobit, ale pro mě je tohle prostě neakceptovatelné.

Zákroky na červenou byly nesmyslné

Zmíním se ještě krátce o uplynulém ligovém kole. Viděl jsem řadu hezkých gólů, zajímavé akce. Například skvělé byly v podání Petržely a Buchy, kteří spoluhráčům připravili gól jako na podnosu. Krásná byla kolmice pardubického Berana, pěkná byla druhá branka Sparty.

Padly také dvě červené karty. Za mě obě správně udělené. Libereckému Havelkovi i Hofmannovi ze Slovácka. Musím se ale vyloučených hráčů trochu zastat, protože od žáků často slyšeli z lavičky: Zastav to, přeruš to nebo dohraj to. Oba zákroky byly nesmyslné.

Rozhodčí by si ale v posuzování podobných zákroků měli udělali jasno. Aby co nejméně docházelo k excesům, viz stoper sparťan Štetina proti Olomouci, který dostal jen žlutou kartu. Červeně mohl být ohodnocen i zákrok jabloneckého Pilaře proti Boleslavi.

O sudích se ještě zmíním v souvislosti s duelem Jablonce s Bohemkou. Nikdy jsem s rozhodčími neměl problém. Vždycky jsem tvrdil a tvrdím dál, že čeští sudí umí pískat stejně dobře jako ti zahraniční. Když pak vidím penaltu proti Bohemce... V tomto kontextu je můj názor takový, že byl záměr buď poškodit Bohemku nebo pomoct Jablonci. To ať si každý přebere podle sebe. Faul Pilaře na Dostála byl totiž evidentní. Rozhodčí Klíma pískat umí, mám ho za dobrého sudího. Tohle ale od něj nebylo přehlédnutí...