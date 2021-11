KOMENTÁŘ: Slovácko navazuje na vydařenou loňskou sezonu. V boji o titul může prohnat elitní trojku

Nasvědčuje tomu aspoň úvodních třináct ligových kol nové sezony. V nich si Slovácko připsalo deset výher a po víkendovém triumfu v Olomouci je v tabulce třetí. Dokonce o bod před Spartou. Moravské mužstvo prozatím nestačilo pouze na vedoucí Plzeň a druhou Slavii. Zbývající dva body ztratili Hradišťští v pátém kole plichtou v Jablonci.

V čem tkví stabilně vysoká výkonnost týmu, který drží krok s mnohem slavnějšími a o hodně movitějšími českými kluby? Jeho jádro je pohromadě už několik sezon. Havlík, Lukáš Sadílek, Daníček, Šimko, Hofmann, Reinberk, Divíšek, Kalabiška, Kohút či Navrátil tvoří výbornou partu. Dokážou si vyhovět na hřišti, v kabině i mimo stadion. Skvěle do ní zapadli také bývalí reprezentanti Kadlec a Petržela, kteří se rozhodli zakončit bohatou kariéru v klubu, v němž s vrcholovým fotbalem kdysi začínali. Oba vnesli do týmu potřebnou zkušenost. K tomu je nutno přičíst letní příchod v Liberci nepotřebného brankáře Nguyena, jenž vnáší do zadních řad Slovácka spolehlivými výkony klid. Vysloužil si už dokonce i pozvánku do reprezentace.

Jak se zdá, hradišťskému mužstvu příliš neuškodil ani odchod v minulé sezoně nejlepšího střelce týmu Klimenta do Polska. Jeho góly nahrazuje převážně Jurečka, jenž chytil na podzim životní střeleckou formu.

Trenér Slovácka Martin Svědík po výhře nad Bohemians..

Dalibor Glück, ČTK

K němu se v posledních dvou ligových duelech přidal reprezentant Curacaa Rigino Cicilia. Urostlý forvard zřejmě českou nejvyšší soutěž zpočátku podcenil. Se svým lehkovážným přístupem ovšem tvrdě narazil u kouče Martina Svědíka, který je známý enormní náročností. Trenér dokázal změnit myšlení hráče, který byl před časem na pokraji vyhazovu z klubu. Cicilia šel do sebe, a v současnosti je už tím ofenzivním borcem, na něhož se v Hradišti mohou spolehnout.

Kouč Svědík je další výraznou postavou, která pomohla Slovácko v posledním období výrazně pozvednout. Má značnou zásluhu na tom, že tým místo ještě nedávno obvyklého boje o záchranu nyní bez bázně a hany atakuje přední příčky tabulky. Hráčům ordinuje ofenzivní fotbal a víru v úspěch. Není rozhodně náhoda, že Hradišťští často rozhodují zápasy až ve druhé půli nebo dokonce v úplném závěru, jak se jim to povedlo v minulém domácím duelu s Bohemians. Také potřebnému štěstí, které se jich občas drží, jdou očividně odvážnou hrou naproti.

Lze se jen dohadovat, zda Slovácko udrží vysoko nastavenou laťku i v dalším průběhu sezony. Předpoklady k tomu rozhodně má. V neděli se představí na hřišti poslední Karviné, která nastoupí k mistrovskému utkání poprvé po dvoutýdenní karanténě. A o tom, zda Hradišťští budou skutečně schopni prohnat v boji o titul donedávna bezkonkurenční trojici dlouhodobě nejlepších českých mužstev, hodně napoví po následné reprezentační pauze jejich domácí duel se Spartou.

Pokud se do 21. listopadu nezpřísní koronavirová opatření, bude zcela jistě stadion Miroslava Valenty po delší době napěchovaný do posledního místečka.