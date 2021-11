RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Bez úcty! Krmenčíkovo chování nechápu. Dočkal jako žolík? Neměl by problém

Bylo to pořádně výživné ligové kolo, kdy na sebe narazily týmy z první pětky. Nejsledovanější a nejočekávanější zápas Slavie s Plzní se mi nelíbil. Tři červené karty pro Viktorku, to jsem snad v lize ještě neviděl. K tomu si přidejte počínání útočníka Krmenčíka, který snad k Plzni cítí nějakou zášť. To bylo chování absolutně bez úcty a nechápu ho. Na druhou stranu smekám před Slováckem. Neříkám, že se hlásí do hry o titul, ale míchat kartami bude určitě.

Slovácko po Ostravě vyhrálo také jasně v Olomouci, což je hodně obtížný úkol i pro špičkové týmy jako jsou Slavia, Sparta či Plzeň. Klubu se zúročuje skvělá práce trenéra Svědíka. Kouče před pár lety Slovácko vykoupilo z Jihlavy a dalo mu prostor pro práci. Buduje tým, ale bez drahých nákupů, z hráčů dokáže vymáčknout jejich potenciál. Jde koncepční cestou. Se Slavií a Plzní sice prohráli, ale byly to porážky se vztyčenou hlavou. Trenér Svědík je náročný a přitom lidský, tak bych si dokázal představit i svoji trenérskou cestu. Je mi vážně hodně blízká.

Sparta v Ostravě už pěkných pár let nevyhrála, teď alespoň vstřelila dva góly. Pro Baník je tenhle zápas úplně nejvíc, hrálo se v parádní atmosféře, to se pak hned hraje jinak. Zápas ovlivnily tři penalty, ale všechny si sudí obhájí. Remíza je ve výsledku asi spravedlivá. Hodně kritiky se snáší na hlavu Bořka Dočkala. Čekal jsem, že při stylu hry Baníku to nebude zápas pro něj a spíš naskočí v roli střídajícího žolíka. Trenér Vrba to viděl jinak. Bořek by podle mě s tou rolí neměl problém, určitě ho nezatracuji, ale taky víme, že věk nikdo nezastaví.

Chyboval i gólman Sparty Nita, ale to se prostě stane, mnohokrát tým podržel, takže tady bych mu nic nevyčítal. Utkání se hrálo docela ostře, byl tam velký počet faulů. To ale ještě nebylo nic proti tomu, co přišlo v duelu Slavie s Plzní.

Viktorka přijela do Edenu přemotivovaná, její hráči byli nezdravě agresivní, a tak se ve výsledku stalo to, co nepamatuji, tedy že v první lize dohrával tým bez tří vyloučených fotbalistů. Pokud by sudí červené karty neudělil, hrozilo by, že se zápas zvrtne ještě víc. Slavia tohle dokázala ukrotit, hráči jsou na tyhle věci zvyklí z evropských pohárů, vědí, že takhle tam hrát prostě nemůžou.

Vrcholem všeho bylo chování Michaela Krmenčíka. Tohle se prostě nedělá. Už pár dní před výkopem se řešily jeho pokřiky proti Plzni s fanoušky Slavie. Tak bych čekal, že se prostě před utkáním omluví a pokud dá gól, tak ho nebude slavit. Vstřelil branku a pořádně ji slavil, nevím, proč tam je z jeho strany nějaká zášť. Myslím, že si tímhle počínáním zavřel definitivně dveře do svého bývalého klubu. To bylo chování bez úcty.

Na závěr bych chtěl zmínit, že se v poslední době dostává čím dál víc do akce systém VAR. Ten měl pomáhat, ale teď se u něj prošetřuje vážně moc situací, přitom to měl být spíš pomocník v hraničních momentech. Pořád se u toho na něco čeká a zápas ztratí většinou na tempu a intenzitě. Přitom EURO nebo zápasy Ligy mistrů ukazují, že jde o dobrou věc. Jen se to nesmí přehánět, je třeba využívat ho s mírou a nechat většinu verdiktů na rozhodčím samotném.

Na druhou stranu menšímu počtu rozhodování systému VAR moc česká liga nepomáhá, jelikož mi přijde už přehnaně tvrdá a občas i zákeřná. Tolik faulů ve vyspělých fotbalových zemích není vidět a systém tedy nemusí být tolik využíván. A jak se říká, fotbal je hra gentlemanů, tak chlapci pojďme s tím něco udělat, jelikož i tak můžeme český fotbal posunout zase o kousek dál.