RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kuchtův vztek chápu, stejně jako Vrbovo rozčilení. Agresivní Plzeň je na křižovatce

Liga se vrátila do starých pořádků posledních let. Na prvním místě je po vysoké výhře, a hlavně hodně sebevědomém výkonu v druhém poločase, Slavia. Vyhrála i Sparta nad posledními Teplicemi, ale podle mě se i přes prohru na hráčích trochu podepsala chvála za výkon v Evropské lize v Lyonu, takže chápu, že se trenér Vrba po vítězství zlobil. Naopak Plzeň nevyhrála třetí soutěžní zápas v řadě a taky ji musí trochu strašit přehnaná agresivita v podání jejích hráčů.

Plzeň na začátku sezonu nehrála super zápasy, ale sbírala těsné výhry. Teď proti Olomouci, která přijela v roli týmu, kterému se uplně nedaří a tři zápasy v řadě nedala gól, zahazovala šance a má jen bod. Sigmě jsem ale před zápasem věřil, že se dobře nachystá, a v Plzni si dokázala také vytvořit dost příležitostí a předvedla velmi sympatický a slibný výkon. I když nepadl gól, byl k vidění hodně zajímavý a kvalitní fotbal.

Viktorku ale zabrzdila přehnaná agresivita. Byla vidět už před týdnem na Slavii, teď se ukázala znovu. Kaša dostal dvě žluté karty, tu druhou naprosto zbytečně za zákrok u lajny ve středu hřiště. Z reakce Michala Bílka bylo vidět, jak je naštvaný a já to plně chápu, jako trenér bych se zlobil taky. Je jasné, že na přehnanou tvrdost by se v Plzni měli během pauzy zaměřit. Kašu mám rád, jeho styl se mi líbí, ale tohle bylo opravdu nehodné hráče reprezentační úrovně.

Plzeň je tak na druhé křižovatce v sezoně. Po vyřazení z pohárové Evropy to zvládla, teď ji nejspíš čeká další zlomový moment. Reprezentační pauza v tomhle může Viktorce pomoci. Je také dost možné, že hráči mají v hlavách zprávy, že se trochu komplikuje příchod investora, který je nutný pro další fungování klubu. Vzpomeňte si na České Budějovice. Když se tam měnil majitel, podle mě to mělo na výsledky velký dopad. Teď už jsou zase Budějovice ale zpátky a potvrdily to třeba výhrou nad silnou Mladou Boleslaví, která stále střídá výkony jako den a noc, z čehož už je náležitě rozladěný náročný trenér Jarolím.

Na prvním místě je Slavia. Ve čtvrtek jsem ji sledoval v Konferenční lize a proti izraelskému soupeři jsem viděl opět velmi dobrý tým, který předvádí kombinace v pohybu a spoustu zakončení a pohledných akcí. Také je vidět, že po všech komplikacích si sedla stoperská dvojice Kačaraba – Ousou a Slavie udržela po čtvrté v řadě čisté konto, což dává vždy kvalitní předpoklad pro dobrou hru a výsledky.

Forma jde jednoznačně nahoru, takže jsem neměl obavy, že by Slavia zápas s Pardubicemi nezvládla. Neměl bych o ni strach, ani kdyby v Ďolíčku dostala gól z penalty. Dřív se Slavii stávalo, že třeba vedla 2:0 a místo, aby soupeře dorazila, inkasovala gól. Teď jsem viděl v tomhle směru zlepšení. Udržela nulu a vysoko vyhrála.

Jestli někdo dělá senzace z toho, že Kuchta po zahozené šanci kopl do reklamního panelu, tak já bych ji úplně nehledal. Každý chce dávat góly, chce být nejlepším střelcem, a tohle jsou emoce.. Naopak to naštvání je pozitivní. Hodně jsem přemýšlel i o Michaelu Krmenčíkovi. On je takový, jaký je a tohle všechno potřebuje k tomu, aby se vyhecoval. O tom, co udělal, lidé diskutují.

A fotbal je přece zábava pro lidi, vždyť podobně na tom byl třeba David Limberský. Pro fotbal jsou důležití i v uvozovkách řečeno tihle grázlové a hajzlíci, které většinou vlastní fanoušci milují a druzí nenávidí. Bylo jasné, že po tom všem v Plzni nachystají Krmenčíkovi nějaké choreo. Je to hodně sledované, lidé se baví a sám hráč je také ve svém živlu, ty věci si nepřipouští a spíš ho vyhecují, což si myslím, že je právě tento případ.

Spokojený nebyl ale trenér Sparty Pavel Vrba i přes výhru nad Teplicemi a dost ho chápu. Letenští zápas za stavu 2:0 lehce vypustili a nechali Teplice nadechnout. Sama Sparta jim k návratu do zápasu dala šanci, jelikož si hráči zřejmě mysleli, že už se to dohraje samo. Proto byl trenér Vrba rozčílený a Teplice, i když jsou poslední, jsou stále týmem se zajímavým potenciálem, do kterého se skvěle vrátili matadoři Rezek a Ljevakovič a snaží se pomoct Jirkovi Jarošíkovi se záchrannou misí.

Spartě naopak chyběl Hložek a už dřív jsem říkal, že při tom nabitém programu mám o něj strach kvůli zranění, které teď přišlo. Snad to není nic vážného, takže bych to bral tak, že mu může pauza pomoci a trochu si psychicky odpočine, jelikož nejen pro tělo, ale i pro hlavu to pro něj bylo náročné období. Ale nedivím se, že ho trenér stavěl, je to nejvýraznější hráč Sparty a v jeho letech už i opravdový tahoun týmu na hřišti. Každopádně chci Hložkovi popřát, ať se uzdraví a na hřiště se vrátí ještě lepší a v plné síle.

Pozornost na sebe upoutal o víkendu i majitel Sparty Daniel Křetínský, když byl na zápase Premier League mezi West Hamem a Liverpoolem. Pokud se všechno potvrdí a pan Křetínský se stane menšinovým vlastníkem Kladivářů, bral bych to tak, že je to nejen pro hráče Sparty ohromná motivace. Mohla by to být snadnější cesta se dostat do klubu v nejsledovanější lize na světě. Stejně jako pro hráče je to výzva pro Daniela Křetínského jelikož být spoluvlastníkem klubu v anglické lize, to je vstupenka do velkého světa a ohromný byznys. Proč myslíte, že do téhle společnosti chtějí patřiti bohatí šejkové z arabských zemí či američtí investoři? Je to otázka prestiže a fotbal je nejpopulárnější hra na světě, kterou sledují stamiliony lidí.