Na Šilhavého tým čeká nejprve 11. října na ve vršovickém Edenu kvalifikační střetnutí s Anglií, o tři dny později pak sehraje přípravu se Severním Irskem na pražské Letné.

Na obě střetnutí jsou pořád k dispozici cenově zvýhodněné balíčky určené fanouškům, kteří chtějí vidět oba zápasy.

Jakub Jankto hledá cestu k brance soupeře

Visar Kryeziu, ČTK/AP

„Budeme moc rádi, když proti Anglii bude na stadionu co nejvíc českých fanoušků. Jejich podporu budeme v tak těžkém zápase potřebovat. Dorazí určitě i hodně Angličanů, takže atmosféra na tribunách bude pěkná, a my se na to už teď těšíme. A co nejvíc příznivců na stadionu bychom si samozřejmě přáli i proti Severnímu Irsku. Bude to sice přípravné utkání, ale i v něm uděláme všechno pro to, abychom uspěli," apeluje na fanoušky trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý, jehož svěřenci figurují v evropské kvalifikaci ve skupině A na druhé postupové příčce právě za vedoucí Anglií.

Od dnešního rána je možné na adrese www.vstupenkyfotbal.cz zakoupit lístky na zmiňovaná střetnutí i samostatně.

Na utkání s Anglií za 1900 a 2900 Kč (nejlacinější lístky za 900 Kč už jsou vyprodány), na zápas se Severním Irskem za 200, 400 nebo 600 korun.