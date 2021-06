Ideální příprava na nedělní osmifinálový duel mistrovství Evropy proti Nizozemsku to tedy zrovna nebyla! Česká fotbalová reprezentace nemohla odletět do Maďarska v sobotu před polednem kvůli omylem nafouknuté skluzavce u letadla, tudíž se do dějiště šampionátu přesunula až večer a neabsolvovala předzápasový trénink v Budapešti. A aby nebylo komplikací málo, otazník stále visí nad startem kapitána Vladimíra Daridy, který je zraněný.

„Jsem v péči lékařů a fyzioterapeutů. Snažíme se udělat vše, abychom mohl v neděli vpodvečer proti Nizozemsku nastoupit. Věřím, že všechno dobře dopadne," prohlásil mnohoznačně záložník Vladimír Darida.

Trenéra Jaroslava Šilhavého musely během soboty jímat mrákoty.

Jeho nechuť sahat do zaběhnuté sestavy je všeobecně známá. Zcela jistě musí oželet vykartovaného obránce Jana Bořila. A teď by se měl obejít bez klíčového záložníka? „Pokud bychom měli ztratit kapitána, bylo by to velice bolestivé. Ale pochopitelně budeme respektovat jeho zdravotní stav," prohlásil Šilhavý.

Zamyšlený Jaroslav Šilhavý má před osmifinále EURO starosti.

Petr David Josek, Reuters

Darida je s pětasedmdesáti reprezentačními starty nejzkušenějším z českých reprezentantů. Zranění si přivodil během pátečního tréninku. Ovšem vedení národního týmu nespecifikovalo charakter problému ani jeho závažnost. „Nechci spekulovat, nakolik je naděje na start v nedělním duelu reálná," pronesl borec patřící Hertě Berlín.

Šilhavý nechtěl ani za nic naznačit, k jaké náhradě by se ve středu pole přiklonil. Pochopitelně se nabízí zařazení defenzivní dvojice Holeš-Souček doplněné o Baráka, což je model, který vyzkoušel při kvalifikaci o mistrovství světa proti Belgii, kdy český tým zazářil.

„Z naší strany šlo o hodně povedený zápas. Pokud bychom se mu přiblížili, můžeme proti Nizozemsku uspět. Sestavu s Tondou Barákem si umím představit. Rozhodně je to jedna z alternativ," připustil Šilhavý už z hlavního města Maďarska.

Reprezentace se měla původně leteckým speciálem najaté charterové společnosti přesunout do Budapešti v sobotu v 10.30 hodin, odpoledne byl v plánu v Puskás aréně oficiální trénink. Jenže někdo z personálu letadla zřejmě omylem nafouknul skluzavku u dveří letadla, tudíž se přesun do dějiště nedělního osmifinále musel odložit.

Zažil jsem zpoždění letu, přesunutí také, dokonce i zrušení kvůli korona viru. Ale neodletět kvůli omylem nafouknuté skluzavce, to je poprvé 🎢😅🤙🏽 #ceskarepre #EURO #SkluzavkyASkákacíHrady pic.twitter.com/ZTaE9eNROX — Alex Král (@alexkralcz) June 26, 2021

„Nebylo to nejpříjemnější. ale zareagovali jsme dobře a rychle. Trénink jsme zvládli v Praze, stihli jsme i krátký odpočinek, a pak jsme se přesunuli druhým letadlem," říkal Darida, když už i s celou výpravou bezpečně přistál náhradním spojem v Budapešti.

„Jednalo se pochopitelně o komplikaci. Udělali jsme však, co bylo v našich silách. A od večerních hodin jsme se mohli soustředit v Budapešti na zápas," přemítal Šilhavý, zatímco jeho kapitán litoval, že si spoluhráči nemohli vyzkoušet trávník v Puskás aréně. „Každý by si povrch rád osahal. Ale máme zkušený tým, tak věřím, že se s tím dokážeme vyrovnat," pronesl Darida.

Angličan Kyle Walker pomáhá na nohy Vladimíru Daridovi.

Andy Rain, Reuters

Stadion v maďarské metropoli bude vyprodaný. A podle informací od UEFA bude v hledišti minimálně sedm tisíc českých fanoušků. „Fotbal se hraje pro lidi. Když je a bude kulisa bouřlivá, je to jen dobře. Věřím, že nás to ovlivní pozitivně," vykládal Šilhavý.

„Už v těch předešlých zápasech, byť nebylo vyprodáno, tak byla atmosféra dobrá a zvykli jsme si, že na trávníku se prakticky neslyšíme. Bude super hrát v takové kulise," těšil se Darida na nedělní bitvu s Nizozemskem, která vypukne v Budapešti v 18 hodin.