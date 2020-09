Plzeň - Sönderjyske 3:0 Kobra zase uštkla a proměněnou penaltou nasměrovala Plzeň k postupu

Kobra zase soupeře uštkla. A už podruhé od chvíle, co se vrátila z Texasu. Nejprve se nová plzeňská akvizice Zdeněk Ondrášek trefil v ligovém duelu s Bohemians, pět dnů nato přidal druhý gól v dresu Viktorie.

Sice z penalty, ovšem pro osud kvalifikační konfrontace s dánským Sönderjyske nesmírně důležitý. V ten moment se totiž vývoj střetnutí zcela otočil, neboť se znovu potvrdila stará fotbalová pravda, jak moc záleží na tom, kdo se trefí jako první. A v pohárech tuplem.

34' Kobra 🐍 poslal Lawrence na druhou stranu a otevřel skóre zápasu 👏 pic.twitter.com/hpdjYKbCg6 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 24, 2020

Dánové totiž v úvodní půlhodině zlobili. A moc. „Promyšlenou, a hlavně perfektně naplněnou taktikou jsme před dvěma týdny porazili v ligové partii mistra naší země Midtjylland, stejně jsme připraveni na Plzeň," avizoval už před zápasem trenér Sönderjyske Glen Riddersholm.

Zesílená pětičlenná obrana, vykrývaní prostorů, napadání domácích hráčů už na jejich polovině, aby nemohli rozehrávat a dostávat se ke kombinaci. A k tomu při každé příležitosti vyrážet vpřed. Rychle, jednoduše a se snahou akci zakončit, to byla partitura, kterou na Viktorii nachystal.

A skutečně účinkovala.

A kdyby se Jacobsenovi už po osmi minutách povedlo skórovat, kdo ví, jak by se dál střetnutí odvíjelo. Brabec však nebezpečí uhasil poté, co gólman Hruška střelu dánského útočníka jen vyrazil, aby se v 34. minutě postaral o klíčový moment celého zápasu.

Australský gólman mezi tyčemi hostů Lawrence totiž nedosáhl na centrovaný míč a chybu napravil jen za cenu faulu na Brabce. Ondrášek nařízenou penaltu proměnil a v tu ránu bylo utkání v plzeňské režii.

Zvláště, když po šesti minutách využil Kopic nedorozumění dánských obránců a Ba Loua zvrat stvrdil. Kopicovu střelu sice stačil brankář Lawrence ještě vyrazit, čímž vyzval plzeňského legionáře z Pobřeží slonoviny, aby vedení svého týmu jistil.

Po sedmi minutách druhé půle už nebylo vůbec co řešit, neboť po Kopicově bombě do tyče se dostal odražený balon ke Káčerovi, který ho pohodlně poslal do odkryté brány.

Brána play off Evropské ligy byla otevřená dokořán a Plzeň do ní zkušeně napochodovala, aniž by v dalším průlběhu zápasu připustila sebemenší komplikace.