Varování na Letnou! Podruhé už Celtic takhle Spartu nepodcení, tvrdí Jarošík

Už je to sice dvanáct let, co jste ze Celtiku odešel, ale sledujete ho nadále?

Samozřejmě. Teď sice nemám tolik času dívat se na něj pravidelně v televizi, ale vím, že ho trénuje Neil Lennon, s nímž jsme se v Celtiku potkali i jako spoluhráči, mám přehled, jací tam jsou hráči a znám i výsledky.

V čem se Celtic nejvíce změnil oproti rokům, kdy jste oblékal jeho dres?

Není to Celtic, jak jsem ho poznal, a nejen proto, že tam jsou jiní hráči. Klub se změnil jako takový. Nemůže si dovolit lepší fotbalisty, jaké si mohl koupit dřív. Bohužel ti mu chybí. Problém bude především v penězích, které teď nemá. Vydal se také jinou cestou. Má tradičně dobrý skauting a dává šanci mladým fotbalistům z celého světa. To je určitě chvályhodné, ale na druhou stranu, co mu stačí ve skotské lize, je pro pohárovou Evropu málo, takže mezinárodně nemá tak dobré výsledky jako dřív. Jen s mladými evropské poháry hrát nelze.

Porážka 1:4 v prvním utkání Evropské ligy pro hrdý Celtic musela být tvrdá rána...

To určitě, ale je to i důsledek skotské povahy. Obrazně řečeno, od Rozvadova na východ soupeře podceňují. Pamatuji si, že než jsem tam přišel, hráli kvalifikaci Ligy mistrů s Artmedií Bratislava. Dopoledne tvrdě trénovali a večer prohráli 0:5. V odvetě soupeři sice nepůjčili míč, ale vyhráli jen 4:0, což na postup nestačilo. Pro ně je velký soupeř AC Milán, Sparta ne. Kouč Lennon po utkání přiznal, že to byl nejhorší výkon za jeho působení u týmu.

Může se něco takového stát na Letné?

To určitě ne! Už si dají velký pozor a k zápasu přistoupí úplně jinak. Nemají v odvetě co ztratit a hráči musejí ukázat, že si dres Celtiku zaslouží. Určitě předvedou lepší výkon, větší nasazení a bojovnost. Vědí, že tak jako v prvním utkání se za slavný Celtic prostě nehraje.

Čím by mohl Spartu na Letné zaskočit?

Úplně zaskočit ne. V prvním utkání se snažil Celtic o kombinační hru, která mu není vlastní. Lennon prosazuje náročný skotský fotbal, tvrdý, v tempu. Ale venku budou slabší, to platilo i za mého působení. Chybí jim celkově podpora zaplněného Celtic Parku. Hráči si tolik nevěří, ale tak špatný výkon jsme my nikdy nepodali.

Jiří Jarošík ze Sparty po utkání semifinále Poháru České pošty mezi AC Sparta Praha a FK Mladá Boleslav.

Vlastimil Vacek, Právo

Fandíte Spartě nebo Celtiku?

Už před prvním utkáním jsem říkal, že budu fandit tomu, kdo bude hrát lepší fotbal. V prvním utkání to byla Sparta. Sice herně nijak neoslnila, ale byla velice efektivní v zakončení. Věřím, že doma bude diktovat tempo, i když momentálně nehraje tak dobře, a dělá chyby v obraně. Má hodně zraněných, výběr z lavičky není tak široký. Ale vždycky platilo, že doma v pohárech se hráči vydali na maximum, i když Sparta měla trable se sestavou či formou.

Když jste působil v katolickém Celtiku a Libor Sionko v barvách protestantských Rangers, nemohli jste si na veřejnosti jít spolu posedět třeba do kavárny. Trvá nevraživost stále?

Mezi fanoušky asi ano, ale mezi hráči tolik ne. V obou klubech je hodně cizinců, Skotů mnohem méně než za nás. Cizinci respektují význam derby, ale to ostatní už tak nevnímají. Za nás to byla válka v hledišti i na hřišti, možná největší derby planety. Dnes už to mezi hráči tak vyhrocené není. My jsme se s Liborem Sionkem a Filipem Šebem, slovenským reprezentantem potkávali mimo místa, kde bychom byli fanouškům jednoho či druhého klubu na očích. Ale rozumní lidé respektovali, že jsme vlastně z jedné země.

Přejdu k vaší současné práci. Ústí nad Labem, které trénujete, se daří. Uspokojuje vás trenéřina?

Trenéřina mě ohromně baví. V Ústí mám dobré podmínky, mohu svoji práci dělat podle sebe. A když se nám daří, hrajeme pohledný fotbal, tak o to víc mě práce těší. Doufám, že to bude takhle pokračovat.