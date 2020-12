FOTBAL ONLINE: Slavia utrpěla v boji o první místo výprask. Sparta prohrává s AC. Liberec se drží proti Kangovi

Hráči Slavie i Leverkusenu si už v minulém kole zajistili postup do jarní vyřazovací fáze, měli shodně 12 bodů a vzájemný duel určil vítěze skupiny C. Slavii by býval k prvenství stačil i bod.

Pražané prohráli po čtyřech vítězných zápasech v soutěži. Za Bayer, v jehož dresu odehrál úvodní poločas český útočník Patrik Schick, se dvakrát trefil Leon Bailey a po změně stran jednou Moussa Diaby a Karim Bellarabi.

Slávisté, kteří do Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, si dosud v této sezoně evropských pohárů vydělali 11,2 milionu eur (téměř 295 milionů korun). Český šampion navíc ještě dostane prémii za klubový koeficient a další finance může získat v případě postupu ve vyřazovací části.

Losování úvodního jarního kola vyřazovací fáze se uskuteční v pondělí ve švýcarském Nyonu. Hrát se bude v únoru.

Naopak Sparta i Liberec v Evropské lize končí. Sparta se loučí domácím zápasem s AC Milán. Trenér Václav Kotal má ale problém se sestavou, protože kromě řady zraněných hráčů nemůžou kvůli kartám hrát ani opory Bořek Dočkal s Ondřejem Čelůstkou.

Liberec skončí ve skupině třetí bez ohledu na výsledek domácího duelu proti Crvené zvezdě Bělehrad. Slovan hlavně hodlá srbskému šampionovi oplatit drtivou porážku 1:5.