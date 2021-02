Slavia se statečně pere, český fotbal je přesto v pohárech na pokraji katastrofy

Senzační postup, z pohledu dalších sezon ovšem tak trochu Pyrrhovo vítězství. Fotbalisté pražské Slavie postupem do osmifinále Evropské ligy posunuli český koeficient na 19. místo pohárového žebříčku. Což je stále málo. Aby si domácí kluby udržely i pro přespříští sezonu pět míst v pohárové Evropě, museli by sešívaní do konce ročníku dotlačit Českou republiku minimálně na 15. místo. A to je v konkurenci Švýcarska, Chorvatska a Řecka, jimž také zbývá jeden zástupce ve hře, úkol takřka nesplnitelný.

