Nedávno vyrazil na roční hostování do irského prvoligového St. Patrick's Athletic. Osmifinále Evropské ligy ho nicméně mimořádně zajímá. Fotbalisté jeho mateřské Slavie budou čelit Glasgow Rangers s trenérem Stevenem Gerrardem. Český mladík legendu zažil jako trenéra mládeže Liverpoolu.

„Sezonu, kterou jsem pod ním odehrál, jsme sice neměli nijak výrazně úspěšnou výsledkově, ale hráli jsme pod ním dobrý fotbal. Pro mě bylo absolutně neskutečné přijít do tak věhlasného klubu a mít za trenéra právě Stevena Gerrarda, ikonu Liverpoolu," vzpomíná Vítězslav Jaroš v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Nejen on byl ze spolupráce s Gerrardem ohromen. „Jeho obrovskou výhodou bylo, že mu všichni viseli na rtech. Co řekl, mělo váhu. Vždyť to říkal jeden z nejlepších záložníků na světě, který všechno znal z vlastní zkušenosti. A když jsme jeho rady zařadili do naší hry, tak bylo vidět, že to funguje. Měl velkou autoritu," usmívá se Jaroš.

Útočný fotbal s rychlým přechodem

Jeho tým hrál tak, jak teď hrají Rangers. Hodně útočný fotbal s rychlým přechodem do ofenzívy. Žádné hraní si s míčem vzadu. Vše rychle do útoku a v poslední třetině hřiště se snažit tvořit.

„Právě na rychlý přechod by si Slavia rozhodně měla dát pozor. Rangers k tomu mají i vhodné typy hráčů, jako například Ryan Kent. Na něj je třeba si dát hodně pozor, protože je opravdu rychlý hráč, rád si to dává na levou nohu. Znám ho dobře právě z Liverpoolu, odkud šel za Gerradem do Rangers," vzkazuje mladík do Edenu.

Podle něj má Steven Gerrard na současných úspěších Rangers zcela zásadní podíl. „Nějakých deset let na tom byl klub špatně a teď za necelé tři roky z něj Gerrard udělal osmifinalistu Evropské ligy a skotského suveréna. Jeho podíl na úspěších je jednoznačný. Už jen tím, jaké hráče si tam přivedl. Vytvořil si tým, jaký chtěl, a teď to přináší úspěchy," argumentuje Jaroš.

Těžko se mu porovnává, zda jsou Rangers aktuálně v lepší formě než Leicester, který Slavia vyřadila. „Rangers jsou neporazitelní ve skotské lize, která je ale něco jiného než anglická, kde Leicester patří mezi top týmy. Netroufám si síly obou ostrovních týmů porovnávat, ale v každém případě to Slavia bude mít těžké."

Byl pořádně slyšet!

Na ostrovech měl postup Slavie přes Leicester výrazný ohlas. „Trenéři i tady v Irsku se o tom se mnou bavili a chválili Slavii, jak dobře hrála. Určitě si fotbalová veřejnost jejího postupu všimla a registrovala ho," poukazuje gólman.

Jaký vlastně Gerrard je? Spíše klidný, nebo emotivní trenér? „Neumím posoudit jeho současný styl u Rangers, ale nás trénoval krátce po skončení kariéry. Jelikož byl zvyklý jako kapitán promlouvat k týmu a dirigovat spoluhráče ze středu hřiště, tak i s námi mluvil hodně důrazně. Byl pořádně slyšet. Se mnou jako s brankářem komunikoval hlavně ohledně rozehrávky," popisuje Jaroš.

Liverpoolskou legendu musel samozřejmě poslouchat na slovo. „Kamkoliv přišel, byl hlavní osobností. A vzhledem k tomu, že patřil k oporám i v národním týmu, dostávalo se mu pocty také mimo Liverpool. Věřím, že i ve Skotsku ho všichni uznávají. Po zisku titulu dvojnásobně. Steven Gerrard je jednoduše velmi cenná značka," zdůrazňuje brankář, který nyní přesídlil z Liverpoolu do irského St. Patricku, aby mohl chytat mezi dospělými.

Těší se na začátek jara

„Cítím se skvěle. Máme za sebou tři přátelské duely, a ještě jsem neinkasoval branku. V prvních dvou zápasech jsem chytal 60 minut, poslední jsem odchytal kompletní. Teď nás čeká ještě poslední příprava a 19. března startujeme sezonu. Hned na úvod nás čeká zápas proti úřadujícím mistrům Shamrock Rovers. To asi bude trochu jiná kvalita, než jakou jsme měli teď v přípravě s týmy z nižších soutěží. Věřím, že budeme dobře připraveni," těší se Jaroš.

Brankář Vítězslav Jaroš stráví letošní rok na hostování v irském St. Patrick´s Athletic.

Sport Invest

Na jeho kariéru dohlíží také renomovaný internacionál Luděk Mikloško.

„S Víťou a sportovním vedením Liverpoolu jsme hostování plánovali delší dobu. Víťa má sportovní i osobnostní předpoklady zvládnout přesun do seniorské kategorie. Nicméně, najít ideální klub není jednoduché, týmy v nižších anglických soutěžích sází v drtivé většině na zkušenější brankáře. Pomohlo nám, že trenér Stephen O'Donnell velmi fandí mladým hráčům," poznamenává.

"O Víťu bude dobře postaráno. Klub funguje velmi profesionálně, trenérem gólmanů je pak Patrick Jennings, syn severoirské brankářské legendy Pata Jenningse se 119 starty za národní tým. V Irsku jsem několikrát na fotbale byl a k zemi mám vřelý vztah. Koneckonců, proti severoirskému Belfastu jsem v roce 1982 chytal první pohárový duel za Baník Ostrava. Irská liga kvalitou zhruba odpovídá třetí anglické soutěži, což je v mých očích pro mladého gólmana ideální úroveň," dodává Mikloško.