Kúdelova omluva? Pouze lež. Vyloučený hráč Rangers je extrémně rozzuřený

Kúdela trvá na tom, že Kamarovi přes zakrytá ústa řekl, že je „zasr*ný kluk", zatímco finský hráč s kořeny v Sierra Leone tvrdí, že mu český zadák řekl, že je „zasr*ná opice".

„Byl jsem v tu dobu už v kabině s Kemarem (Roofem) a vše mi bylo vysvětleno až posléze. Sice jsem tím nebyl osobně zasažen, ale mohlo se to stát klidně mně nebo Kemarovi, jenž byl ostatně následně urážen na sociálních médiích. Tohle jsou věci, které vás rozzuří. Extrémně rozzuří," rozpovídal se Nigerijec pro Kicker.

Absolute Leseempfehlung! Im Kicker spricht @LeonBalogun über seine Zeit in Schottland, die Meisterschaft mit den @RangersFC und dem Rassismus-Vorfall in der @EuropaLeague! Hier geht’s lang 👉 https://t.co/f7lfcacjiT — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) March 27, 2021

„Když se na to podíváte, ten kluk běží 30 metrů a vybere si hráče. Měli byste vědět, že Glen je naprosto klidný hráč, který se vždy snaží vyhnout konfliktům. A vidíte toho týpka (Kúdelu), který si zakryje ústa a úmyslně šeptá do Glenova ucha. To je pro mě nepochopitelné. Stoprocentně věděl, co dělá," pokračoval Balogun.

Ani omluva by podle jeho mínění na věci nic nezměnila.

„Omluva by byla stejně jenom lež. Když něco uděláte takhle vědomě, že si zakryjete ústa, aby nešlo navenek poznat co říkáte, moc dobře víte, co činíte. Ve vší vážnosti se pak snažil ze své oběti ještě udělat lháře. To je vlastně ještě horší," rozčiloval se Balogun, který o Kamarově verzi incidentu vůbec nepochybuje.

„Co ještě chybí UEFA a FIFA, aby začala tvrdě konat? Už mě nezajímají nějaké kampaně. Jsou sice dobré, ale zároveň musí být brány vážně, aby se z nich nestala jen prázdná slova. Nemá smysl dávat na kapitánské pásky ´Ne rasismu´, když nakonec není rasistický incident potrestán. Nečekám, že se teď něco velkého stane. Z minulosti víme, co se v takových případech stane. V podstatě nic. Je to smutné," dodal.