Na Bělehrad! Plzeň odletěla do Srbska s Chorým i třemi novopečenými otci

Naposledy, kdy letěli potvrdit postup do jarního play off do izraelské Beer Ševy, si museli notně přivstat. Dnes si fotbalisté Plzně mohli přispat, v hale letiště Václava Havla se objevili až po deváté hodině. V 11 hodin pak nabrali kurz Bělehrad. V srbské metropoli zítra podstoupí úvodní bitvu s Partizanem ve vyřazovací části Evropské ligy.