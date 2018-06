Buď Srbsko, nebo Severní Irsko. Sparta už ví, kde začne pohárovou pouť

Zajistili si nejhorší výchozí pozici, proto šli fotbalisté pražské Sparty jako první z českého kvinteta do pohárového osudí. Ve 2. předkole Evropské ligy se utkají buď se srbským týmem Spartak Subotica, nebo severoirským klubem Coleraine. Tyto kluby spolu svedou souboj již v 1. předkole. Pražané začnou 26. července venku, domácí odveta přijde na řadu 2. srpna. Rozhodl o tom los v Nyonu.

Tak znovu do Srbska...? Letenští loni vypadli hned ve 3. předkole Evropské ligy po výsledcích 0:2 a 0:1 s Crvenou zvezdou Bělehrad. Odstartovali tak velmi nepovedenou sezónu, v níž obsadil v ligové tabulce až páté místo.

Letos vstoupí do Evropské ligy o předkolo dřív. Spartak Subotica sídlí v severosrbské autonomní republice Vojvodina na hranicích s Maďarskem. V Evropské lize startoval dosud jen jednou, v roce 2010 vyřadil lucemburské Differdange a pak vypadl s Dněpropetrovskem.

Coleraine startoval v Evropě již sedmkrát a nikdy nepřešel úvodní předkolo. Loni po bezbrankové remíze doma utrpěl od norského Haugesundu debakl 0:7 v odvetě.

„Je důležité, že jsme se vyhnuli dlouhému cestování. Věřím, že všechno zvládneme tak, abychom byli dobře připravení a samozřejmě abychom postoupili," říká pro klubový web trenér Pavel Hapal. Na zápasech prvního předkola bude mít své lidi. „Nechceme nic podcenit. Víme, že budeme favorité, ať už budeme hrát proti srbskému nebo severoirskému týmu. Uděláme všechno pro postup," ujišťuje Hapal.

Srbové se těší domů

Suboticu by uvítali srbští fotbalisté v rudém dresu. „S losem jsem spokojený. Vždycky jsem rád, když si můžu zahrát zpátky doma v Srbsku. Doufám, že to dopadne lépe než před rokem," říká Vukadin Vukadinovič. „Pokud pojedeme do Srbska, tak jsem velmi spokojený. Pevně věřím, že Subotica je soupeř, kterého porazíme," přidává se Srdjan Plavšič.

Pro druhého z nich by byl souboj proti Spartaku obzvlášť pikantní. Vždyť v jeho dresu strávil jednu sezónu. „Pro mě určitě speciální zápas. Od doby, kdy jsem tam hrál, ale uplynuly tři roky a Spartak se dost proměnil, zůstali tam jeden nebo dva hráči. Fotbalové prostředí je tam pořád kvalitní a rozhodně není náhoda, že skončili čtvrtí v lize. Svou kvalitu Spartak má," líčí Plavšič.

„Jsem rád, že ať už postoupí kdokoliv, nečeká nás dlouhé cestování," poukazuje Vukadinovič. Bouřlivého prostředí se prý Sparta tentokrát příliš obávat nemusí. „Kromě Crvené zvezdy a Partizanu ostatní kluby v Srbsku nemají tak velkou fanouškovskou základnu. Navíc nebudou smět hrát na svém stadiónu, hrálo by se určitě v Novim Sadu. Myslím si, že žádná bouřlivá atmosféra tam nebude," věří Plavšič.