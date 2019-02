Bale odmítl jít na týmovou večeři. Courtois vyzradil proč

Není tomu tak dávno, co se šuškalo, že Gareth Bale a Cristiano Ronaldo se moc nemusejí. Portugalec se při společném působení v Realu Madrid netvářil příliš nadšeně, když velšský střelec skóroval a média vše připisovala nezdravé rivalitě. Lehké to ale Bale nemá ani po odchodu slavného spoluhráče do Juventusu.