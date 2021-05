Ostrá kritika Hazarda. Nikdy to nebyl profesionál! tvrdí bývalá opora Chelsea

Belgický fotbalista Eden Hazard to během svého angažmá v Realu Madrid schytává ze všech stran. V rozhovoru pro rozhlasovou stanici RTE se do něj pustil i bývalý záložník Chelsea a bývalý irský reprezentant Damien Duff. Ten se do Hazarda opřel kvůli jeho nevýrazným výkonům za Bílý balet i kvůli jeho problémům s váhou. Podle Duffa belgický forward nikdy nebyl profesionálem na úrovni, jakou oplývají největší hvězdy světového fotbalu.

Na Ostrovech zářil, ve Španělsku už to taková sláva není. Záložník Realu se potýká se zdravotními problémy od té doby, co v létě 2019 přestoupil do Madridu z londýnské Chelsea. Duff si myslí, že za to může Hazardova mentalita.

„Spoléhá se na rychlost a na to, že umí obejít hráče, ale je mu 30 a všichni víme, že po tomhle věku to s těmito vlastnostmi jde trochu z kopce," řekl bývalý hráč Chelsea se stovkou reprezentačních startů na svém kontě.

„Nikdy to nebyl špičkový profík. Neměl ten drajv, co mají Messi nebo Ronaldo. Kdyby ho měl, tak bychom ho s nimi srovnávali," myslí si Duff. „Objevil se v předsezonní přípravě Realu tlustý, říkejte tomu, jak chcete. Měl nadváhu poté, co za něj Galacticos zaplatili 160 milionů eur (přes 4 miliardy korun)," nebral si bývalý středopolař servítky.

Duff dále v rozhovoru připomněl, že Hazard má za sebou už 11 zranění během profesionální kariéry a pak se ještě jednou vrátil k problémům s váhou.

„Když vás Real Madrid podepíše za 160 milionů eur, přijdete v nejlepší formě svého života. On byl tlustý, protože se zrovna vrátil z dovolené. Tohle já opravdu nepochopím," dodal Duff.