Jeden z nejlepších roků, kdy se stát šampiony, řekl Simeone

"Mám radost za hodně lidí. Byla to velmi spletitá sezona, tolik lidí kvůli koronaviru zemřelo. Proto je to pro Atlético něco jiného být mistrem. Byl to velmi složitý rok. A jeden z nejlepších roků na to stát se šampiony," citoval Simeoneho deník Marca po sobotní rozhodující výhře 2:1 na hřišti Valladolidu v závěrečném 38. kole.

Současný titul se s tím z roku 2014 nedá podle něj srovnávat i proto, že celý ročník se odehrál bez fanoušků. "Liší se, jsou to jiné pocity. Svět prožívá velmi špatnou situaci. Doufám, že jsme spoustě lidem udělali radost," uvedl jednapadesátiletý Argentinec, který dovedl Atlético k celkově jedenáctém titulu v klubové historii.

Celek ze španělské metropole vedl La Ligu po značnou část sezony, o titul ale bojoval až do posledního kola. Obhájce trofeje a městského rivala Real nechal za sebou o dva body. "Strávit 32 týdnů v čele ligy je ohromné. Jsem vděčný, zvlášť hráčům, kteří toho odehráli méně. Zůstali jsme týmem s cílem a byli jsme jím každou minutu," prohlásil Simeone.

Atlético vede od prosince 2011 a dosud s ním vybojoval osm trofejí, což z něj dělá nejúspěšnějšího trenéra v klubových dějinách. Připustil ale, že jeho styl fotbalu nemusí být fanouškům po takové době po chuti. "Nepochybuju o tom, že se lidé mohou unavit. Jsem velmi pragmatický. Věděl jsem a vím, že tento klub může růst, a doufám, že v tom bude pokračovat," řekl někdejší hráč Sevilly, Atlética, Interu Milán nebo Lazia Řím.

"(Výkonný ředitel klubu) Miguel (Ángel Gil Marín), (předseda) Enrique (Cerezo) a další neviditelní lidé odvedli neuvěřitelnou práci, dodali klubu stabilitu nad rámec výsledků. Po tomhle vždycky toužili," konstatoval rodák z Buenos Aires, který má s Atléticem smlouvu do června 2022.