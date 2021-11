Xavi touží vrátit se do Barcelony, Al Sadd ho ale nechce pustit

Bývalý záložník a nyní trenér fotbalistů Al Saddu Xavi vyjádřil touhu vrátit se do Barcelony, kde hrál 17 let. Návrat do katalánského velkoklubu by považoval za "velkolepý" a "vzrušující". Xaviho katarský zaměstnavatel se ale po schůzce s představiteli Barcelony odmítl jeho služeb vzdát.