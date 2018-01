Sešívaní dobře věděli, koho loví! Mladá hvězdička září i proti Barceloně

Letní přestupní termín neznamenal pro fotbalovou Slavii žádné bingo. V jednom případě však měli v Edenu rozhodně dobrý vkus. Skauti sešívaných doporučili slovenského záložníka Stanislava Lobotku, který zazářil na mistrovství Evropy do 21 let. Jenže odchovanec Trenčína přestoupil z dánského Nordsjaellandu do Celty Vigo. V přiloženém videu se můžete podívat, jak jeho tým remizoval v poháru s Barcelonou (1:1).