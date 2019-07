Olympiakos nám ukázal, jak se hraje fotbal, přiznal po plzeňské tryzně v Pireu mladík Mihálik

Hotová demolice, ve kterou se odvetný duel kvalifikační konfrontace o Ligu mistrů pro Plzeň proměnil. Čtyřgólový výprask a k tomu názorná fotbalová výuka. A také připomenutí, kam oba vicemistři svých zemí patří. Olympiakos Pireus dál do kvalifikace Champions League, v níž ho v dalším dějství čeká turecký Basaksehir Istanbul, Plzeň nanejvýš do Evropské ligy, do které si ovšem bude muset proklestit cestu přes belgické Antverpy.