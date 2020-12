Vyslechl si urážky i rumunský sudí? Prodlouží Neymar a Mbappé v Paříži smlouvy?

Trička s nápisem „Ne rasismu“, do nichž se oblékli hráči při rozcvičce. Transparenty obdobného znění na tribunách osiřelého Parku princů během konfrontace fotbalové Ligy mistrů mezi Paris Saint-Germain s tureckým Basaksehirem Istanbul, která byla v úterý po třinácti minutách přerušena pro údajnou rasistickou urážku pronesenou čtvrtým rozhodčím Sebastianem Coltescem a adresovanou lavičce hostů a konkrétně pak kamerunskému asistentovi trenéra Pierru Webóovi.

A také hráči klečící ve středovém kruhu a zvedající ruku na vyraz solidarity. Záběry z předehry dohrávaného závěrečného střetnutí skupiny H Ligy mistrů obletěly svět, i když kolem úterního incidentu se dál bouřlivě diskutuje a UEFA ho vyšetřuje.

Objevují se i nové informace. Třeba z Rumunska, domoviny čtvrtého rozhodčího Coltesca. Podle nich existuje nahrávka, v níž měla z lavičky Basaksehiru zaznít věta adresovaná nejspíš Coltescovi. „V naší zemi se Rumunům říká cikáni," jsou na ní údajně zachycena slova adresovaná právě rumunskému čtvrtému rozhodčímu.

Šlo také o rasistickou urážku? Nepředstavovala tato slova spoušť, která incident nastartovala? Anebo šlo jen o následnou reakci na jeho výrok s údajným rasistickým podtextem? I to bude vyšetřovací skupina UEFA zkoumat. Z kuloárů už uniklo, že kdyby byl Coltescu z rasistických slov usvědčen, hrozí mu distanc na deset let.

Středeční pokračování přerušeného duelu už pochopitelně rumunští sudí neřídili. Do Paříže byl povolán jako hlavní rozhodčí Nizozemec Danny Makkelie a jeho krajan Mario Diks a společně s nimi Poláci Marcin Boniek a Bartosz Frankowski.

Tahle čtveřice žádným problémům čelit nemusela, protože utkání se odešlo bez excesů a mělo jednoznačný průběh. Už sedm minut po jeho zahájení totiž načal Brazilec Neymar tureckou zkázu a cestu k třetímu hattricku, který zatím v Lize mistrů nastřílel. Kylian Mbappé se k němu dvěma góly přidal, takže Paris SG vyhrál vysoko 5:1 a ve skupině obsadil první příčku, o které při rovnosti bodů s Lipskem rozhodla bilance ve vzájemných zápasech.

„Splnili jsme cíl, který jsme si dali. Díky prvnímu místu ve skupině se vyhneme v osmifinále Bayernu, Liverpoolu, Manchesteru City," kvitoval německý kouč Paris SG Thomas Tuchel, že se jeho tým nepotká z nejsilnějšími protivníky.

Přitom po první polovině skupiny hrozilo, že by se finalista loňského ročníku Ligy mistrů nemusel do jarní fáze vůbec probojovat. Jenže pak utrápeně porazil doma Lipsko, vyhrál na Old Trafford na Manchesterem United a odvety završil vítězstvím na tureckým protivníkem.

"Nezapomínejme, kolik problémů jsme během první poloviny Ligy mistrů měli a o kolik hráčů jsme pravidelně přicházeli. Za tu dobu nás postihla snad stovka zranění. V mých analýzách vychází průměrně sedm zraněných na zápas," připomínal Tuchel marodku, která decimovala jeho hráčský kádr.

Teď je rázem všechno jinak.

Nejpíš i s dalším působením hvězdného Neymara a domácího snajpra Mbappého. Hned po utkání s Basaksehirem totiž katarský prezident klubu Násir Chelajfí zvěstoval, že oba hráči v klubu zůstanou i poté, co jim v létě roku 2022 vyprší smlouva. „Začali jsme jednat s Neymarem a Kylianem. Jednání zůstanou důvěrná, ale jsem si velmi jistý. Ti dva s námi chtějí zůstat," řekl pro RMC Sport.

I Neymar mluvil do mikrofonů podobně, i když ještě před týdnem po výhře nad Manchesterem United na Old Trafford prohlašoval, jak rád by si zase zahrál s Messim v Barceloně.

„Jsem tady v Paříži velmi šťastný, jsem šťastný mezi svými spoluhráči, s nimiž máme velmi dobré vztahy. Myšlenky na odchod mě vůbec nenapadají, musíme jednat," nechal se Neymar slyšet ve středu v noci.