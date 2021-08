Sparta v casinu. Bez výmluv a uvolnění, v Monaku hrajeme all in

Domácí porážka 0:2 je prachbídnou výchozí pozicí. Tady pomůže už jen zázrak na trávníku. Na obzoru je ovšem stále play off fotbalové Ligy mistrů zajišťující prémii 130 milionů korun. A jelikož je v banku proslulého casina takový balík, Sparta vyhlašuje: V Monaku hrajeme all in! Solidní polštář má navíc jistý. Nějakých 95 milionů pro případ, že s favoritem vypadne a půjde rovnou do skupiny Evropské ligy.

Klubový tweet uvádí tým v Monaku jako vyfintěné Vrbovy parťáky. Jde o hodně, jasným favoritem na postup je ovšem třetí tým minulé sezony francouzské ligy. Trochu nadhledu a odstupu si Sparta může dovolit.

„Jsme odhodlaní ještě všechno zdramatizovat. Uvědomujeme si, že Monako je kvalitní tým, ukázali to už v Praze. My můžeme jen překvapit. Necháme na hřišti maximum a uvidíme, na co to bude stačit," vyhlásil před pondělním tréninkem v knížectví útočník Adam Hložek.

Jistota podzimu v pohárech dává mužstvu klid. „Víme, že máme jistou Evropskou ligu, takže můžeme být uvolnění. Dobře jsme se připravili a na hřišti musíme ukázat, jak kvalitní tým jsme," líčí mladý reprezentant.

Adam Hložek ze Sparty Praha a Benoit Badiashile z Monaka.

Vlastimil Vacek, Právo

Na marodku ovšem přibyl kapitán Bořek Dočkal. „Citelná ztráta. Kromě hřiště nám bude chybět i v kabině, je to náš velký lídr," poukazuje Hložek.

Devatenáctiletý sedminásobný český reprezentant řadí odvetu hodně vysoko. „Na klubové scéně to rozhodně bude můj největší zápas. Myslím si, že podobně to bude mít i většina spoluhráčů. Jsme mladé mužstvo, takže pro nás dobré zkušenosti. Chceme předvést to nejlepší z nás."

Sezona teprve začíná, v nabitém kalendáři už se však hlásí únava.

„Máme náročný program, ale zároveň je náš kádr dost široký a kvalitní. Nehledáme žádné výmluvy," ujišťuje Hložek.