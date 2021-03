Česká jednadvacítka? Tragédie a ostuda, nepředvedla nic z moderního fotbalu, říká Dovalil

Bývalý trenér fotbalové reprezentace do 21 let Jakub Dovalil označil vystoupení českého týmu na mistrovství Evropy za zklamání a ostudu. Podle současného kouče lotyšské devatenáctky "Lvíčata" v konkurenci Španělska, Itálie a Slovinska zahrála tragicky a nepředvedla nic z moderního fotbalu.

Svěřenci trenéra Karla Krejčího ve skupině remizovali s Itálií i domácím Slovinskem shodně 1:1 díky vlastním brankám soupeře, úvodní část turnaje zakončili úterní porážkou 0:2 s obhájci zlata ze Španělska a do play off nepostoupili.

"Je to zklamání. V podstatě jsme pořádně nevystřelili, nedali branku. Je to určitě tím, že máme problém s ofenzivní činností. A výkon? Z nějakého vývoje nebo predikce moderního fotbalu tam v podstatě nebylo vůbec nic. Dá se to hodnotit jako ostuda," řekl Dovalil v rozhovoru s ČTK.

"Italové i Španělé jsou dobří, ale to i Slovinci. Nevím, kde se vzalo, že bude rozhodovat zápas se Slovinskem. V přípravě měli hodně remíz s giganty Francií, Anglií, Itálií či Německem. Divím se, že trenér Krejčí po vyřazení ve skupině řekl, že se snaží z toho vybrat nějaká pozitiva. Ta tam vůbec nebyla," přidal sedmačtyřicetiletý kouč.

Zklamaný český fotbalista Filip Havelka po porážce na ME do 21 let se Španělskem.

Srdjan Zivulovic, Reuters

Předvedená hra? Tragédie

S českou jednadvacítkou, kterou vedl v letech 2008 až 2015, zažil dva evropské šampionáty. V roce 2011 v Dánsku dovedl národní mužstvo do semifinále a o čtyři roky později jeho "Lvíčata" vypadla ve skupině domácího turnaje

"Předvedená hra teď byla tragédie, když to srovnám třeba s námi na Euru 2015. Hráli jsme tam velmi dobře, dali šest branek ze hry, což se musí v téhle kategorii ocenit. Když to shrnu, tak tady nebylo nic pozitivního. Na mě to působilo, že máme partu a srdíčko, ale to nejsou věci, které rozhodujou," prohlásil Dovalil.

Ofenzivní hru považoval za málo odvážnou. "Bylo vidět strašně málo střeleckých pokusů, nepokusili jsme se o žádnou průnikovou přihrávku. Neviděl jsem v kritických místech kolem pokutového území, že by tam někdo zkusil jeden na jednoho nebo jsme dokázali využít nějaké přečíslení a dostali se do zakončení. To tam vůbec nebylo," upozornil rodák z Prahy

"Kopírovalo to celou kvalifikaci. Sice jsme skupinu vyhráli, ale nebyl tam soupeř typu Německa, Anglie nebo Francie. Byly tam silné mančafty, ale Řecko, Skotsko a Chorvatsko jsou plus minus jako my. Už tam jsme herně nedominovali, nastříleli jsme 20 gólů, ale z toho 12 San Marinu. Trošku mě zarazilo, že to bylo hodnocené jako obrovský úspěch. Sice postup na ME je úspěch, ale musíme dodat, že od roku 2015 se počet týmů na Euru rozšířil o osm," uvedl Dovalil.

Pavel Bucha (7) a Španěl Manu García.

Srdjan Zivulovic, Reuters

Přestože se mu v Lotyšsku, kde působí přes dva roky, líbí, velmi rád vzpomíná na angažmá u české jednadvacítky. "Byl jsem spokojený a myslím, že jsme tam odvedli dobrou práci. Sice se to v roce 2015 postupově nepovedlo, ale fotbalově se to se současným týmem vůbec nedá srovnávat, to jsou nebe a dudy. Myslím, že současná kritika je oprávněná, ale měli bychom se z toho poučit, aby se to v budoucnu neopakovalo," dodal trenér.