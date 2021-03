Spousta lidí nás chce do Walesu dostat, cení si Darida. Souček zabavil míč

Nejenže vstoupili do kvalifikace MS pohodovou výhrou 6:2 nad Estonskem. Fotbalové reprezentaci v posledních hodinách svitla naděje, že by pro třetí duel ve Walesu mohla přece jen znovu počítat s kvartetem z bundesligy Schick, Darida, Pavlenka, Kadeřábek. „Všichni si přejeme, aby to vyšlo. Spousta lidí za tím stojí, abychom se do Walesu mohli dostat,“ cení si kapitán Vladimír Darida. V sobotu proti favorizované Belgii nicméně „Němci“ určitě nenastoupí.