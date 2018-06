Messi potopil Argentinu! Video určovalo penalty, Chorvatsko začalo výhrou

Francie zvládla vstup do fotbalového mistrovství světa, když zdolala Austrálii 2:1. Roli favorita naopak nezvládla Argentina, která i kvůli neproměněné penaltě Lionela Messiho jen remizovala s Islandem 1:1. Dánové zdolali 1:0 Peru, které ještě za bezbrankového stavu neproměnilo pokutový kop. V Kaliningradu v posledním utkání sobotního programu vyhrálo Chorvatsko nad Nigérií 2:0.

Souboje s Chorvatem Mariem Mandjukičem bolí. Na fotbalovém MS to poznal i Nigerijec Oghenekaro Etebo.

Francie zvládla vstup do turnaje. Po bezbrankové první půli se jednomu z favoritů turnaje povedlo porazit Austrálii 2:1, když obě trefy vítězů posuzovaly moderní technologie.

Rozhodčí Andres Cunha nejprve díky videu rozklíčoval penaltový faul na Antoinea Griezmanna. Pokutový kop následně sám postižený proměnil. Vyrovnání obstaral po nepochopitelné hře rukou Umtitiho kapitán protinožců Mile Jedinak, jenž se také prosadil z penalty.

Rozhodující trefu rozklíčoval uruguayský sudí díky Goal Line technologii, která jej upozornila na přítomnost míče za brankovou čáru po šanci Paula Pogby a následné nešťasné teči Azize Behiche do břevna.

Messi zahodil penaltu, Argentina zaváhala

Od porážky se Švédskem v roce 1934 vyhrála Argentina všech pět úvodních zápasů na MS s nováčky, jenže v sobotu její série skončila, neboť Island na stadiónu moskevského Spartaku navázal na své senzační předloňské tažení do čtvrtfinále ME a s favoritem uhrál cennou remízu 1:1.

Dvojnásobné mistry světa Argentince o tříbodový zisk připravila jejich největší hvězda. Lionel Messi se totiž za stavu 1:1 postavil v 64. minutě k pokutovému kopu, gólman Islandu Halldórsson ale dokázal jeho chabou střelu vyrazit. A protože Messi neuspěl ani o pár minut později se střelou zpoza vápna, Island už nerozhodný stav udržel.

Stejně jako v zápase Francie s Austrálií i v duelu Peru s Dánskem hrálo důležitou roli video. Jenže na rozdíl od Griezmanna Peruánec Cueva v nastaveném čase prvního poločasu ze zpětně nařízené penalty branku přestřelil a Dánové ve druhém poločase trestali. Po rychlém protiútoku vstřelil jediný gól Poulsen, který oslavil páteční 24. narozeniny. Peru tak při návratu na MS po dlouhých 36 letech zůstalo bez bodu.

V závěrečném utkání sobotního programu mistrovství světa hraje v Kaliningradu o první body Chorvatsko a Nigérie. Evropský tým se dostal do vedení chvíli před přestávkou. To hlavičkoval v pokutovém území Mario Mandžukič a míč si do vlastní sítě nešťastně usměrnil Oghenekaro Etebo.

Dvacet minut před koncem byl v pokutovém území faulován Mandžukič a sudí pískl penaltu. Tu s přehledem proměnil Luka Modrič a pečetil vítězství Chorvatů.