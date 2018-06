Fellaini se upsal Manchesteru United na další dva roky

Belgický záložník Marouane Fellaini prodloužil během mistrovství světa smlouvu s Manchesterem United do roku 2020. Třicetiletý fotbalista působí na Old Trafford pět let a s týmem vyhrál Anglický pohár, Ligový pohár a Evropskou ligu. Podle italských médií o něj měl zájem AC Milán, ale Fellaini se rozhodl zůstat v Anglii.