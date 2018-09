Moskva volala marně. Anglická legenda odmítla milióny

Vydělat si za rok skoro 86 miliónů zní jako pohádka. Anglická fotbalová legenda však poslala královskou nabídku k ledu. Nouzové volání Spartaku Moskva směrem ke známému stoperovi vyšumělo do ztracena. I když původně vše vypadalo, že se sedmatřicetiletý John Terry, někdejší hvězda Chelsea, bude do Ruska stěhovat. Odletěl soukromým letadlem do Říma na zdravotní prohlídku, nakonec dal ale Spartaku košem.

„Po velkém rozmýšlení jsem se rozhodl odmítnout nabídku Spartaku Moskva. Klubu děkuji za příležitost, kterou mi chtěl dát a přeji mu i jeho příznivcům jen to nejlepší po zbytek sezóny. Spartak je ambiciózní klub a byl jsem ohromený profesionalitou. Ale rozhodl jsem se, že v tuhle chvíli by nebyl můj přestup do Spartaku správným krokem," vyhlásil Terry. Ten byl dvaadvacet let ikonou londýnské Chelsea, v minulé sezóně pak hrál za Aston Villu, nyní je volným hráčem.

Během léta se fotbalista nechal slyšet, že je stále hladový po úspěších a fotbal by chtěl hrát i dál. „Jsem v nejlepším stavu za posledních deset let. Mám za sebou skvělé léto, poprvé po dvaceti letech jsem si užil prázdniny s rodinou. Jsem plný energie a připraven to dokázat na hřišti," hlásil zkušený obránce. Spartaku dal ale nakonec košem.

Ruský tým hledá stopera, protože se zranil francouzský obránce Samuel Gigot, je ze hry do konce sezóny. Teď je jasné, že se musí po posile porozhlédnout jinde. Ve spojitosti s Terrym se v anglických médiích objevily spekulace, že by po obránci mohl sáhnout Manchester United, kde působí někdejší manažer Blues José Mourinho.