Míč se odrazil ke mně, tak jsem ho napálil pravačkou, popisuje Vydra svůj první gól v Premier League

Pěknou trefou k tyči jste začal kanonádu s Bournemouthem. Byl to instinkt, že jste si naběhl do šestnáctky, když vaši spoluhráči trefovali ve skrumáži soupeře?

Nevím, jestli zrovna instinkt... Trenér Sean Dyche mi občas při tréninku vyčinil, že málo chodím do šestnáctky soupeře. Před tím gólem jsem byl zase mimo vápno, ale když jsem viděl tu skrumáž a nikdo z našich nebyl na vzdálenější tyči, tak jsem k ní pomalu doklusával. Najednou se tam objevil odražený míč a letěl ke mně, prásknul jsem do něj pravačkou a skončil v síti. Jak se říká, byl jsem ve správnou dobu na správném místě (smích).

Vzpomenete si, kdy jste v Premier League svůj poslední gól?

Bylo to v dubnu 2014 v utkání s Tottenhamem za West Bromwich. Tehdy to byl můj třetí a na dlouhou dobu poslední gól v Premier League. Teď už mám čtyři. V téhle sezóně s trefou v kvalifikaci Evropské ligy proti Olympiakosu Pireus jsem dal dva v soutěžních zápasech.

Jako nejlepší střelec minulého ročníku Championship jsou přeci góly váš úkol...

Ale to musím hrát. Ten první jsem dal a věřím, že bude zlomový, po kterém přijdou další. Do Burnley jsem kvůli gólům přišel, ne a bych se koukal, jak je střílejí jiní. Pravdou je, že v Premier League se dávají obtížněji.

Burnley, v minulé sezóně štice soutěže, se na podzim nedařilo. Čtyři prohry, jedna remíza, po pěti kolech byl tým poslední. Oddechli jste si, že mizérie skončila?

Ty předchozí výsledky byly dané i tím, že jsme hráli kvalifikaci Evropské ligy. Na tak velkou zátěž hned na začátku sezóny nebyli hráči zvyklí. Postupně se to srovnávalo. V týdnu před zápasem jsme měli několik společných sezení, na nichž jsme o situaci mluvili a hledali příčiny, proč tým nemá výsledky jako v minulé sezóně, co se ve hře změnilo. Hlavně jsme nedávali góly. V tréninku jsme makali na tom, abychom situaci zlomili, to jde jen tvrdou prací, k níž se pak přidá trocha štěstíčka. V sobotu se to sešlo parádně, a vyhráli jsme 4:0. Věřím, že se nám zdravě zvedne sebevědomí. Vždyť jsme dali čtyři góly a udrželi čisté konto.

Zatím jste sbíral starty v Premier League po minutách, šest proti Manchesteru United, pak víc než půl hodina s Woverhamptonem, a teď hodina proti Bournemouthu. Je vytížení podle vašich představ, nebo jste si představoval větší porci?

Hned na začátku mi bylo jasně řečeno, že po zranění nejsem plně dotrénovaný, takže šanci dostanu, až budu stoprocentní. Z tohoto pohledu tedy jde všechno podle plánu, dával jsem tomu čas, ale samozřejmě jsem při návratu do Premier League po čtyřech letech těšil na větší porci minut, ale věřím, že přijdou i celé zápasy. Kouč vidí, že se na hřšti cítím zápas od zápasu lépe.

První minuty jste po návratu do Premier League odehrál s Manchesterem United. Potkali jste se s koučem José Mourinhem, který vám návrat do elitní soutěže předpověděl?

Potkali, on mě poznal. Objali jsme se, ale na nějaké delší povídání nebyl čas. Usmíval se, protože nad námi vyhráli 2:0. Popřál mi hodně štěstí do sezóny.

Nabídku nedal...

Nedal, to bych musel dát v Premier League patnáct gólů v sezóně, aby o ní třeba uvažoval.

V Championship se vám dařilo. je rozdíl mezi oběma soutěžemi hodně velký?

Championship je fyzicky hodně náročná, mužstva odehrají i s domácími poháry víc zápasů, nepočítám špičkové týmy z nejvyšší soutěže, které hrají evropské poháry. Samozřejmě v Premier League je vyšší hráčská kvalita, hraje tu většina nejlepších fotbalistů planety.

Premier League jste hrál před čtyřmi roky za West Bromwich. Jak se soutěž za tu dobu změnila?

Hodně se změnila. Tím, že do ní přitekly mnohem větší peníze, kluby si kupují ty nejlepší hráče. United dali za Pogbu přes sto miliónů liber, nadupaný kádr mají Citizens i další týmy. Kvalita soutěže šla nahoru. Prosadit se bylo těžké už tenkrát, teď je to ještě těžší, ale jsem zkušenější a věřím, že to dokážu.