Rozjařené hvězdy Arsenalu v luxusním klubu! Daly si dávku a odpadly

Celá událost se odehrála v srpnu před začátkem nové sezony v jednom z luxusních nočních klubů v Londýně. Čtyři fotbalisté „Kanonýrů", jak se londýnskému klubu přezdívá, se na záběrech výborně baví. Společnost jim dělají dívky a samozřejmě i alkohol.

Párty začíná nabírat na obrátkách v momentě, kdy Mesut Özil nabízí jednomu ze svých spoluhráčů Henrichu Mchitarjanovi k inhalování plyn. Ten nabídku odmítá, příležitosti se však chopí Guendouzi. A kombinace vodky, šampaňského a rajského plynu udělá svoje, francouzský záložník po chvíli ztrácí za smíchu ostatních vědomí. Stejně se vede i německé hvězdě Mesutu Özilovi.

Tomorrow's front page: Arsenal footie aces filmed passing out in hippy crack club binge https://t.co/PceqgxhQJD pic.twitter.com/Wo0DW6BLwT — The Sun (@TheSun) 6. prosince 2018

Inhalace látky může podle odborníků vést v kombinaci s alkoholem v určitých případech i ke smrti. K té může dojít poté, co lidé po vdechnutí látky upadnou do bezvědomí a zemřou na nedostatek kyslíku.

Vlastnictví látky není podle anglického práva protiprávní, do problémů se zákonem by se fotbalisté dostali jen v případě, pokud by ji prodávali osobám mladším osmnácti let.

Podle anglických médií utratili Özil a spol. za párty solidní sumičku, 30 tisíc liber (asi 850 tisíc korun). Večírku se mělo účastnit údajně až 70 pozvaných žen.