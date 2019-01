Sala byl před tragédií z letadla vyděšený. Vysmátého Ronalda kvůli neštěstí Lineker vyplísnil

Šance na přežití kohokoliv z pasažérů malého letounu Piper Malibu se nezadržitelně blíží nule.

Let z Nantes do Cardiffu, kam Sala z francouzského klubu přestoupil za 15 milionů liber, od začátku provázely problémy, o čemž svědčí i slova Saly, která stihl přes aplikaci WhatsApp poslat svým přátelům.

Nantes fans pay respect to Emiliano Sala ❤ pic.twitter.com/YScaStYUN9 — Goal (@goal) 23. ledna 2019

„Byl jsem v Nantes vyřizovat nějaké věci a teď sedím v letadle, které vypadá, že se za chvíli rozpadne na kousky. Letím do Cardiffu, šílenost, a zítra už se do toho dáme. Budu trénovat s novým týmem. Kdybyste o mě nic neslyšeli příští hodinu a půl, nevím, jestli nebude potřeba, aby mě někdo vyrazil hledat. Začíná mě to děsit," hlásil ve španělštině, zatímco v pozadí bylo slyšet burácení motoru.

Pilotovi se podle informací britských médií podařilo vzlétnout až napočtvrté, nad kanálem pak v pondělí večer u ostrova Alderney letadlo ztratilo kontakt s pevninou a spojení už se nepodařilo navázat.

Kdo ví, zda se v úterý o tragédii ve vodách mezi Anglií a Francií dozvěděl Cristiano Ronaldo, který mířil z Itálie do Madridu, kde se přiznal u soudu k obřím daňovým únikům z dob působení v Realu. Za to současný útočník Juventusu vyfasoval podmíněný trest na 23 měsíců a pokutu ve výši 18,8 milionu eur.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22. ledna 2019

Každopádně žádné velké drama asi neprožíval, což možná mělo dokumentovat jeho vysmáté selfíčko, kterým se z útrob svého letounu pochlubil prostřednictvím Twitteru fanouškům.

Do nešťastně načasovaného příspěvku si rýpl bývalý slavný anglický fotbalista a moderátor prestižního pořadu Match of the Day Gary Lineker. „Tohle není den na takový tweet. Fakt ne," rozhořčil se nad Portugalcovou aktivitou Lineker.