Hráči si přejí Lamparda, vedení se ale obává rizika. Vrátí se do Chelsea Mourinho?

V posledních dnech se hodně mluví o tom, že by měl Chelsea opustit Maurizio Sarri, který by měl mít namířeno do Juventusu. Pokud se tak sktuečně stane, což je podle některých médií pouze otázka pár hodin či dní, vedení Blues stojí před zásadní otázkou, kdo by měl Itala u týmu nahradit. Jmen je na seznamu celá řada.

Hráči si podle britského webu The Sun údajně přejí, aby Sarriho nahradila klubová legenda Frank Lampard. Vedení Chelsea si ale tímto krokem není příliš jisto. Jakkoli se bývalému vynikajícímu záložníkovi letos dařilo a s Derby v play off druhé nejvyšší anglické soutěže Championship dokráčel až do finále, má za sebou pouhý rok zkušeností.

Mluví se tak i o dalších jménech, které by mohly vystřídat Sarriho na pozici manažera Chelsea. Je mezi nimi i Massimiliano Allegri, který nedávno skončil v Juventusu, kam má mít zamířeno právě Sarri. 51letý stratég se prý dokonce stěhuje do Londýna, aby se učil anglicky. Proti zkušenému Allegrimu ale může mluvit fakt, že se prezentuje spíše defenzivním způsobem fotbalu, a navíc nemá trenérskou či manažerskou zkušenost mimo Itálii.

Italský kouč Massimiliano Allegri končí na lavičce Juventusu Turín. Dojde k výměně se Sarrim?

Na přetřes přichází i další jméno, které fanouškům rozhodně není nijak neznámé. Je jím José Mourinho. Tomu se s Chelsea v minulosti poměrně dost dařilo, navíc je nyní volný. Mnoho fanoušků ho ale považuje za arogantního a v nedávném angažmá v Manchesteru United v mnohých nezanechal nejlepší dojem.

Je tak pravděpodobné, že by se fanoušci s příchodem Mourinha rozdělili na dva tábory: na ty, kteří by ho vítali s otevřenou náručí, a na ty, kteří by si na jeho místě přáli vidět kohokoli jiného než právě jeho.

José Mourinho.

Dalšími potenciálními jmény jsou podle The Sun manažer Nice Patrick Vieira, Nuno Espirito Santo, který v současné době vede Wolves, Javi Garcia, manažer Watfordu, nebo Steve Holland, asistent Garetha Southgatea u národního týmu Anglie.

Ať už příští rok Chelsea povede kdokoli, bude to mít celkem obtížné. Chelsea má totiž zákaz nákupu posil kvůli přestupům mladých hráčů. Klub sice podal proti zákazu odvolání, takže naděje stále žije, nicméně nezažádal o to, aby byl zákaz pozastaven, než bude odvolání vyřízeno. To znamená, že pokud by situace byla stejná jako nyní, nebudou Blues moci v létě podepisovat nové hráče.