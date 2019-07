V Praze hrál bez povšimnutí, teď se o teenagera zajímá Juventus a kluby Premier League

Dwight McNeil je momentálně jeden z nejcennějších teenagerů v anglickém fotbale. 19letý borec si před dvěma lety zahrál za Burnley v Praze na CEE Cupu, kde na sebe neupoutal příliš velkou pozornost, i když se svým týmem došel až do finále. O necelý rok později však debutoval v Premier League a v uplynulé sezoně se vypracoval mezi hvězdy soutěže. Celek z hrabství Lancashire teď čelí zájmu o hráče z řad ostatních klubů.

A McNeilovo jméno údajně figuruje také na seznamu možných posil Juventusu, jak uvádí deník Sun. Momentálně se hovoří o ceně 30 miliónů liber (kolem 850 miliónů korun) pro případného kupce. Nejaktuálněji se píše o zájmu Newcastlu.

Straky však podle The Sun nabízejí za rodáka z Rochdale pouze 15 milionů liber, tedy zhruba polovinu odhadované sumy. V srpnu by dle stejného zdroje měl přijít s nabídkou Juventus. Další, kdo by měl mít McNeila mezi vysněnými posilami, je Tottenham.

Levonohý křídelník přitom ve 14 letech skončil v akademii Manchesteru United. Jak uvádí The Sun, McNeil měl být vyřazen pro nedostatečnou kvalitu, zejména při zahrávání přímých kopů.

Do Burnley tak šel spíš z nouze, ovšem nakonec se mu v prudce se rozvíjející akademii podařilo udělat velký progres.