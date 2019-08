Liverpool v problémech! Po gólmanské jedničce se kuriózním způsobem zranil i nový hrdina

Liverpool těsně před Superpohárem přišel o svoji gólmanskou jedničku, když se zranil Alisson Becker. Šanci proto dostal nově příchozí Adrián. Ten se v bráně zaskvěl a stal se miláčkem fanoušků i svého nového kouče Jürgena Kloppa, který ho v pozápasovém rozhovoru pořádně velebil.

Jenže teď je možné, že Reds se na nějaký čas budou muset obejít i bez něj. Adrián se totiž během pozápasových oslav zranil, přesněji řečeno ho zranil jeden z diváků, který po triumfu Liverpoolu vběhnul na hřiště.

„Jeden z příznivců něco přeskočil, uklouzl a nakopnul ho do kotníku. Má to nateklé, ale uvidíme," cituje kouče Liverpoolu Kloppa server BBC Sport. Jak moc je tedy zranění vážné a zda Adrián bude, či nebude schopen v neděli nastoupit, to zatím není jasné.