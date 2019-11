Hodně štěstí Special One! Až čas ukáže. Čech okomentoval Mourinhův návrat do Premier League

Vědí, jaké to bylo, hrát pod ním. Brzy se v londýnském derby představí proti němu! Současný kapitán Chelsea César Azpilicueta a bývalý brankář Petr Čech se vyjádřili k přesunu Josého Mourinha na lavičku fotbalistů Tottenhamu Hotspur. Oba si myslí, že návrat jednoho z nejúspěšnějších trenéru posledních patnácti let, je pro Premier League skvělá zpráva.

Legenda Chelsea Petr Čech mluví o návratu Josého Mourinha do Premier League

Mourinho byl představen jako nový šéf Kohoutů ve středu pouze dvanáct hodin poté, co byla rozvázána smlouva s koučem Mauriciem Pochettinem. Ostře sledovaný návrat portugalského stratéga zpět na Ostrovy okomentovali i jeho bývalí svěřenci v čele s gólmanskou legendou Petrem Čechem.

„Až čas ukáže, ale myslím si, že pro Premier League je skvělé, mít tady osobnost, jakou je José Mourinho, jeden z nejúspěšnějších trenérů posledních patnácti let," řekl na adresu šestapadesátiletého Portugalce Petr Čech. „Přejeme mu samozřejmě hodně štěstí, ale my máme pochopitelně vlastní cíle a musíme se na ně během sezony koncentrovat. Uvidíme jak on (Mourinho) dopadne," dodal.

José Mourinho povede Tottenham

Carl Recine, Reuters

Čech, který nyní na Stamford Bridge působí v roli sportovního a technického poradce, vyhrál s Chelsea během první Mourinhovy éry (2004-2007) pět trofejí. Dvakrát Premier League, jednou FA Cup a dvakrát Anglický pohár.

Premiéra na lavičce Spurs čeká bouřliváka Mourinha už v sobotu na hřišti West Hamu. Třaskavý duel proti Blues je pak na programu v druhé polovině prosince.