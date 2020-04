Mané a Liverpool? Velká láska! Vydrží, až přijde bohatý nápadník?

Je to láska! Ale nic netrvá věčně. Když přijde jiný zájemce, plácne se přes kapsu a nabídne něco víc, klidně se útočník Sadio Mané nechá zlákat. Červený liverpoolský dres miluje, střelce pro změnu má rád i německý kouč Klopp, ale... „Nemyslím si, že má v plánu zůstat v Liverpoolu navždy," prozradil Keita Balde, spoluhráč Maného ze senegalské reprezentace. V současnosti se mluví o tom, že by Maného chtěl získat Real Madrid.

Trenér Realu Zinédine Zidane má senegalského střelce na seznamu posil, už dokonce mělo dojít k jednáním, ale jak jsou daleko, to není jasné. Mané dal v této sezoně za Liverpool 14 gólů a na dalších sedm přihrál, klub vede tabulku Premier League a k titulu mu schází opravdu jen krůček. Zatím ale není jasné, zda se soutěž přerušená kvůli pandemii koronaviru dohraje. Scénářů je řada. To ale nic nemění na tom, že by se hvězda, která přišla na Anfield v roce 2016 ze Southamptonu mohla v létě stěhovat.

„Když přijde mimořádná nabídka, je to možné," tvrdí Balde. Bílý balet by mohl hledat posily do útoku. Počítá se s tím, že třeba Karim Benzema má před sebou už jen pár let kariéry. „Nevím, jak se Sadio rozhodne, nemusí nikam odcházet, třeba kývne za rok. Sadio je chytrý kluk a ví, co je pro něj dobré. Co se týče Realu, v souvislosti s ním padá hodně jmen," dodal s tím, že zahrát si na slavném Santiago Bernábeu by mohlo být pro Maného velkým pokušením.

„Trenér v klubu ho velmi miluje. Udělal toho pro Liverpool hodně a klub toho zase hodně dal jemu. Ta nabídka, na kterou by Sadio kývl, by musela být fakt atraktivní, aby současný klub opustil. Musel by přijít velký klub a musel by slíbit velké věci. Sadio je skvělý a zaslouží si to nejlepší. Všechno, co má, si v životě vydřel on sám, nikdo mu nic nedal," konstatoval Maného spoluhráč z národního týmu.

Mané bere týdně v Liverpoolu 150 000 liber, kontrakt má do roku 2023. Je tedy jasné, že případný zájemce bude muset vysázet pořádný baík, aby Reds svoji hvězdu pustili.